서울 종로구 정인보석에 골드바와 실버바가 놓여있다. 사진=연합뉴스

국제 금·은값이 가파른 상승세를 이어가던 가운데 차익 실현 매물이 몰리면서 급락세로 전환했다.블룸버그에 따르면 국제 금 현물은 한국 시간 30일 오전 9시 25분 기준 국제 금 현물은 온스당 4345.77달러에 거래돼 역대 최고가 4549.92달러 대비 4.5% 하락했다.같은 시간 은 현물은 온스당 72.6678달러로 전날 달성한 최고가 84.0075달러 대비 13.5% 급락했다.파이낸셜타임스(FT)는 금은 가격 급등에 따른 차익 실현 매물과 주요 거래소의 증거금 상향 조정이 이번 하락의 주요 요인이라고 분석했다.미국 시카고상품거래소(CME)는 26일 공지를 통해 29일 이후 금·은 등 선물 계약 증거금을 인상한다고 밝혔다.증거금 인상으로 레버리지(차입금)를 활용한 포지션 유지 비용이 증가하면 투자자들은 매도 및 자금 회수에 나설 가능성이 커진다.미국 자산운용사 올스프링 글로벌 인베스트먼츠의 러샤브 아민 멀티에셋 포트폴리오 매니저는 FT와의 인터뷰에서 “이번 상황은 투기적 과열 이후 나타나는 전형적 '단기 급락'이라기보다는 매우 강한 조정 국면에 진입한 것에 해당한다”고 평했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com