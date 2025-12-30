홈 한경BUSINESS [속보] 로저스 쿠팡 대표 "쿠팡 자체조사 아닌 정부 지시에 따른 것" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512302221b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.30 11:32 수정2025.12.30 11:32 강홍민 기자 해롤드 로저스 쿠팡 대표(뉴스1)로저스 쿠팡 대표 "쿠팡 자체조사 아닌 정부 지시에 따른 것"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “공직 이탈 막을까” 9급 초임 6.6% 인상 한투증권, 1호 IMA 모집에 개인투자자 1인당 평균 투자액 4300만원 우미건설, 신임 대표이사에 곽수윤 사장 선임 팜스코, 2026 하이포크 사업전진대회 개최 “VISION TO VICTORY” 선포 명륜진사갈비, 7년째 연말 맞아 쪽방촌 연탄나눔 봉사활동 진행