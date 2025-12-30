팜스코, 2026 하이포크 사업전진대회 개최 “VISION TO VICTORY” 선포

축산식품 전문기업 ㈜팜스코(대표이사 김남욱)가 지난 15일 수원과학대학교 SINTEX에서 ‘2026 하이포크 사업전진대회’를 개최하고 새로운 도약을 위한 비전을 선포했다.이번 행사에는 팜스코 임직원 78명과 하이포크 파트너사 125명 등 총 203명이 참석했다. 2026년 전사 슬로건인 ‘VISION TO VICTORY’를 선포하고, 각 사업본부의 목표를 공유하며 결속력을 다지는 자리로 마련됐다.각 사업부는 2026년 목표 달성을 향한 강력한 의지를 담은 슬로건을 발표했다. 신선사업본부는 ‘START FOR ACE 2026’을 내걸고 4개 사업부가 각 영역에서 업계 최고의 경쟁력을 확보할 것을 다짐했다. 육가공사업본부는 ‘ALL IN ONE 2026 NO LIMITS’를 슬로건으로 팀별 목표 달성을 향한 필승 의지를 다졌다.이날 행사에서는 2025년 한 해 동안 우수한 성과를 거둔 임직원과 파트너사를 기리는 ‘2025 Awards’ 시상식도 진행됐다. 임직원 중 최우수 판매왕과 우수 판매왕을 비롯해 신선사업본부와 육가공사업본부의 최우수 파트너, 우수 파트너를 시상하고 성공 사례를 공유하는 시간을 가졌다.팜스코 관계자는 “이번 전진대회는 임직원뿐만 아니라 125명의 소중한 파트너사가 함께해 더욱 뜻깊었다”며 “각 사업부가 선포한 슬로건처럼 2026년에는 하이포크의 브랜드 가치를 극대화하고, 고객에게 저탄소 급식 등 차별화된 가치를 전달하며 동반 성장의 결실을 맺기 위해 조직 전반에서 철저히 준비하겠다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com