국가공무원 9급 공개경쟁채용 필기시험이 치러진 5일 서울 강남구 한 시험장으로 수험생이 들어가고 있다.사진=연합뉴스 제공

내년 공무원 보수가 올해보다 3.5% 인상되고 7~9급 저연차 공무원 초임(1호봉)은 추가 인상이 더해져 총 6.6% 오른다.30일 인사혁신처는 이런 내용을 담은 ‘2026년 공무원 보수 규정 개정안’이 국무회의를 통과했다고 밝혔다.개정안에 따르면 내년 공무원 보수는 3.5%인상되며 7~9급(상당) 저연차 공무원과 군 초급 간부(소위·중위·중사·하사)의 봉급에는 3.1%포인트(p)가 추가 인상된다.이에 따라 2026년 9급 초임(1호봉)의 연간 보수는 봉급과 각종 수당을 포함해 3428만원으로 월평균 286만원 수준이다. 이는 올해보다 연 205만원, 월평균 약 17만원 늘어난 금액이다.인사처는 이번 인상 배경에 대해 “민간과 보수 격차가 확대되는 한편 최근 저연차 공무원의 공직 이탈 상황 등을 고려한 조치”라고 했다.재난·안전과 치안 현장을 담당하는 공무원에 대한 처우도 개선된다. 재난·안전관리 담당 공무원에게 지급되는 재난안전수당에는 격무 가산금과 정근가산금이 신설돼 각각 월 5만원씩 추가 지급된다.경찰·소방 공무원의 위험근무수당은 월 7만원에서 8만원으로 인상된다. 인파 사고를 직접 담당하는 경찰과 재난 발생 시 긴급 구조 통제단 운영하는 소방공무원에게는 월 8만원의 특수업무수당이 새로 도입된다.재난 현장 근무 시 지급되는 비상근무수당은 하루 8000원에서 1만6000원으로 두 배 인상되고 월 지급 상한액도 12만원에서 18만원으로 확대된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com