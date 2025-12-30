배영한 전임 대표는 상근고문으로…‘3人 각자대표 체제’

곽수윤 신임 대표이사. 사진=우미건설

우미건설은 신임 대표이사로 곽수윤 사장을 선임했다고 30일 밝혔다.곽수윤 대표는 서울대학교 건축학과를 졸업한 뒤 1992년 대림산업(현 DL이앤씨)에 입사해 경영혁신본부장과 주택건축사업본부장 등을 역임하는 등 건설업계에서 뛰어난 경영 능력을 갖춘 인재로 평가 받는다.곽 대표는 지난 2024년 우미건설에 고문으로 합류했다. 우미건설 입사 이후에는 회사의 미션과 비전에 맞는 발전 방향을 고민했다.곽 대표는 앞으로 우미건설의 안정적인 성장과 지속 가능성을 위한 비전을 제시하고, 디지털 혁신과 미래 지향적인 사업 모델을 강조해 건설업계의 새로운 패러다임을 선도할 것으로 기대된다.이를 위해 2026년 경영 방침을 ‘핵심 역량 고도화를 통한 지속 가능한 성장 체제 확립’으로 정하고, AI 및 데이터 기반의 업무 프로세스 혁신과 전문 역량 강화를 통해 건설과 첨단 산업 간 시너지 창출에 집중할 계획이다.2020년부터 대표이사로서 우미건설의 새로운 전성기를 이끌었던 배영한 전임 대표이사는 상근고문으로 회사의 성장과 발전을 지속 지원할 예정이다.우미건설 관계자는 “우미건설은 이번 대표이사 세대교체를 통해 미래지향적인 성장 모델을 연구하고, 지속 가능한 경영 환경을 마련하며, 고객의 꿈과 행복을 위해 더 나은 공간의 가치를 창조하는 선도적인 일류 종합부동산회사로 도약할 것”이라고 강조했다.우미건설은 신임 곽수윤 대표이사를 비롯해 김영길 대표이사와 김성철 대표이사 등 3인 각자대표 체제로 운영된다.민보름 기자 brmin@hankyung.com