한투증권, 1호 IMA 모집에 개인투자자 1인당 평균 투자액 4300만원

한국투자증권은 국내 최초 종합투자계좌(IMA) 상품 모집에 개인 고객 2만239명이 참여했으며, 총 모집액 1조590억원 중 개인 투자자 모집금액은 8638억원으로 집계됐다고 30일 밝혔다.한투증권은 지난 23일 모집을 완료한 국내 1호 IMA 상품의 모집 신청 고객 데이터를 분석한 결과를 이날 발표했다. 개인투자자 1인당 평균 투자액은 약 4300만원이다.가입 채널별로는 온라인(스마트폰 등 비대면) 가입 고객이 87.7%로 대부분을 차지했다. 금액 기준으로는 온라인 비중이 40.6%로, 상대적으로 큰 규모의 투자는 영업점 방문 등 오프라인 거래를 통해 이뤄졌다고 설명했다.또 모집일 직전인 지난 15일 이후 계좌를 개설한 신규 고객은 1830명으로 집계됐으며, 15일 이후 한국투자증권 계좌에 들어온 자금의 90% 이상을 IMA에 투자한 고객은 1만133명에 달했다.한투증권은 "IMA 상품을 계기로 신규 고객의 실질적인 자금 유입이 이뤄졌다는 점에서 의미가 있다"고 평가했다.투자자 연령대별로는 50대가 33%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 60대 24%, 40대 18%가 뒤를 이었다. 이어 70대 이상이 11%, 30대 9%, 20대 이하가 5%로 집계됐다.투자금액 구간별로는 1천만원 미만 투자 고객이 34%로 가장 큰 비중을 차지했다.1천만원 이상 3천만원 미만이 24.3%, 3천만원 이상 1억원 미만이 27.1%, 1억원 이상 3억원 미만이 12.7%, 3억원 이상 10억원 미만이 1.6%, 10억원 이상이 0.3%로 나타났다.IMA 가입 고객의 기존 투자 경험을 분석한 결과, 국내채권 투자 경험 보유 비중이 47.3%로 가장 높고 펀드 투자 경험도 일반 투자자 평균 대비 높았던 반면 환매조건부채권(RP)(5%) 등 단기성 상품의 투자 경험 비중은 상대적으로 낮았다.이에 대해 한투증권은 "IMA가 단순한 예금 대체 수단보다는 중·장기 관점에서 포트폴리오 내 한 축으로 편입되는 '자산배분형' 상품으로 인식되고 있으며, 단기 회전 목적보다는 안정적 운용과 분산투자 수요를 중심으로 선택된 것으로 풀이된다"고 해석했다.김성환 한국투자증권 사장은 "참여 채널과 투자 규모, 연령대, 기존 투자 경험 등 여러 지표에서 IMA 투자자의 특성이 입체적으로 확인됐다"며 "이는 다양한 투자 니즈를 충족시켜 온 한국투자증권의 자산관리 역량이 반영된 결과로 보고 있으며, 확인된 수요와 고객 특성을 바탕으로 운용과 상품 설계를 고도화하고 시장에 제도와 상품이 자리 잡을 수 있도록 하겠다"고 말했다.이번에 모집을 완료한 '한국투자 IMA S1'은 한국투자증권이 국내 최초 IMA 사업자로 지정된 이후 처음 선보인 상품으로, 2년 만기의 폐쇄형 구조로 설계됐다.운용 자산은 비교적 안정적인 기업금융 자산을 중심으로 구성된다. 일반 개인투자자들이 직접 접근하기 어려웠던 비상장·사모 영역의 대체투자 자산에도 분산 투자할 예정이다.정채희 기자 poof34@hankyung.com