NECA ‘신의료기술평가 길라잡이 서비스 대상 기술’로 최종 선정

아리바이오 경두개음향진동자극 전자약 GVD-01. 사진=아리바이오

아리바이오는 치매 전자약 ‘GVD-01’이 한국보건의료연구원(NECA)의 ‘신의료기술평가 길라잡이 서비스 대상 기술’로 최종 선정됐다고 30일 밝혔다. 이를 통해 향후 국내는 물론 해외에서 글로벌 의료기기 허가를 획득하고 빠르게 상용화할 수 있는 전략적 기반을 마련했다.앞으로 아리바이오는 GVD-01의 확증 임상과 신의료기술평가, 상용화 및 시장 진입 등 전반에 걸쳐 전문 기관인 NECA로부터 포괄적 지원을 받게 됐다. 세부적 지원 사항은 ▲GVD-01의 목표 기술 프로필(TTP) 수립 ▲임상 전문가 자문 ▲근거 미리보기(Evidence Preview) ▲근거 내비게이션(Evidence Navigation) ▲종합 진단서 제공 등의 서비스를 받는다.GVD-01은 40Hz 감마파와 뇌 혈류 감소가 알츠하이머병 병태 생리와 연관돼 있다는 점에 착안해 개발된 비침습적 치매 전자약이다. 경두개 음향진동자극(tVAS)을 통해 뇌 신경망 활성화와 뇌 기능 보호를 돕는다. 헤드밴드 형태로 설계돼 고령의 치매 환자도 비교적 쉽게 사용할 수 있다.아리바이오는 2025년 GVD-01의 대학병원 탐색 임상을 성공적으로 마무리하고 현재 실제 의료현장 적용과 제도적 평가를 고려한 확증 임상시험 단계에 본격 진입한 상태다. 탐색 임상에서 GVD-01은 초기 알츠하이머병 환자의 인지 기능과 뇌 기능 및 구조와 관련된 다중 평가 지표들이 의미 있는 개선 결과를 보였다.아리바이오는 GVD-01 외에도 경구용 알츠하이머병 치료제 ‘AR1001’의 글로벌 임상3상에 막바지 박차를 가하고 있다. 여기에 전자약까지 포트폴리오를 확장하는 등 글로벌 치매 시장을 선도할 핵심 경쟁력을 강화하고 있다.아리바이오 개발 관계자는 “GVD-01의 글로벌 진출을 위해 현재 미국, 유럽, 일본, 중동 지역 파트너들과 연구개발 및 사업화 협력을 구체적으로 추진 중”이라며 “확증 임상과 국내 신의료기술평가를 마치면 2027년 미국 FDA를 포함한 주요 국가에서 의료기기 허가를 단계적으로 진행할 계획”이라고 밝혔다.한편 아리바이오는 코스닥 상장사 소룩스와 합병을 추진 중이다. 합병 예정 기일은 2026년 3월 27일이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com