방송인 박나래.

법원이 방송인 박나래 전 매니저들이 제기한 부동산 가압류 신청을 인용했다.30일 법조계 등에 따르면 서울서부지법은 최근 박나래 전 매니저 두 명이 제기한 1억원 상당의 부동산 가압류 신청을 받아들인 것으로 확인됐다. 사실상 법원이 전 매니저들의 손을 들어준 셈이다.앞서 지난 3일 박나래 전 매니저 두 명은 재직 기간 동안 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리처방, 진행비 미지급 등 피해를 호소하며 서울서부지법에 부동산가압류를 신청한 바 있다.판결을 통해 1억원이 인용되면 박나래 재산에서 1억원을 집행해서 가져와야 사건이 끝나게 된다.한 법조계 관계자는 “판결 즉시 입금되는 것은 아니지만 집행을 위해 먼저 재산을 묶어놓아야 나중에 가져올 돈이 없는 상황을 막을 수 있다. 절차를 가압류 신청을 통해 한 것”이라고 설명했다.다만 전 매니저들이 부동산 가압류 신청을 냄과 동시에 박나래 소속사 주식회사 엔파크는 박나래 소유의 서울 용산구 단독주택에 채권최고액 49억7000만원 근저당을 설정한 상황이다.이와 관련해 구자룔 변호사는 한 방송에서 "사실상 박나래씨도 (가압류가) 인용될 거라 예상했던 거로 볼 수 있다"며 "허위 사실이라고 반박하지만 자신이 한 일을 본인이 가장 잘 알기 때문에 박나래씨도 인용될 것을 대비했던 것"이라고 주장했다.이어 "법원이 사안을 면밀하게 들여다본 뒤 가압류가 필요하다고 판단한 거다. 적어도 박나래 입장에서는 심리적 압박을 느낄 수 있다. 향후 입장을 보다 분명히 밝힐 필요가 있어 보인다"고했다.현재 박나래 측은 전 매니저 두 명을 공갈미수 혐의로 맞고소하며 진실 공방을 벌이고 있다. 박나래는 지난 19일 서울 용산경찰서에 출석해 약 6시간의 고소인 조사를 마쳤다.김정우 기자 enyou@hankyung.com