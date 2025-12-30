최성민 카이스트(KAIST) 원자력 및 양자공학과 교수. 사진=한국원자력학회

최성민 카이스트(KAIST) 원자력 및 양자공학과 교수가 2026년 1월 1일 자로 제38대 한국원자력학회 회장에 취임한다.한국원자력학회에 따르면 최 신임 학회장은 서울대 원자핵공학과에서 학·석사, 미국 MIT에서 석·박사를 취득했다.이후 미국 표준연구소(NIST) 객원연구원을 거쳐, 현재 KAIST 원자력 및 양자공학과에서 교수로 재직 중이다.한국원자력안전기술원 이사회 의장, 아시아-오세아니아 중성자 산란 협회 회장, 한국중성자빔이용자협회 회장, 원자력선진기술연구센터 센터장, 원자력기초공동연구소 소장 등을 역임했다.한국원자력학회에서는 포상 및 장학위원회 위원, 총무이사, 편집이사, 부회장 및 소통위원회 위원장을 거쳐 지난 1년간 제37대 수석부회장, 원자력 이슈위원회 위원장직을 수행했다.최 신임 학회장은 "원자력은 AI 시대에 급증하는 전력수요와 탄소중립 목표, 그리고 국가 에너지 안보를 동시에 충족할 수 있는 핵심 국가 자산"이라며, "학회는 책임 있는 전문가 집단으로서 과학적 사실과 객관적 데이터에 기반해 미래 에너지 해법을 제시하고, 적극적인 소통을 통해 국민 신뢰를 제고하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편 지난 9월 12일에 개최된 제101차 평의원회에서 문주현 단국대 에너지공학과 교수가 제38대 수석부회장이자 제39대 학회장으로 선출됐다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com