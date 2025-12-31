오프에어엔터테인먼트, 중국 샤오홍슈(RED) 본사와 공식 파트너십 체결

국내 유튜브, 틱톡, 숲, 치지직 등 다양한 플랫폼에서 선두자 역할을 하며 8년째 꾸준한 성장세를 이어온 오프에어엔터테인먼트(Offair Entertainment)가 중국 최대 라이프스타일 플랫폼 샤오홍슈(RED) 본사와 직접 계약을 체결, 공식 파트너사로 선정됐다.이번 파트너십을 통해 한국 크리에이터들이 중국 시장에서 안정적으로 활동할 수 있는 제도적 기반이 마련되었으며, 콘텐츠 노출 극대화, 브랜드 협업, 광고 캠페인 등 다양한 성장 기회가 제공될 전망이다.샤오홍슈는 2013년 설립 이후 뷰티, 패션, 여행, 일상 등 다양한 주제를 다루는 리뷰 중심 커뮤니티형 플랫폼으로 성장했다.UGC(User Generated Content) 생태계, KOL 중심 인플루언서 마케팅, 쇼핑과 커뮤니티가 결합된 소셜 커머스 시스템을 기반으로 중국 MZ세대의 소비 트렌드를 선도하고 있으며, “모든 트렌드는 샤오홍슈에서 시작된다”는 말이 있을 정도로 영향력이 크다.오프에어엔터테인먼트는 국내 멀티플랫폼 선두주자이자, 특히 유튜브 쪽에서는 25년 TDS(탑디지털스튜디오)에 선정되며 스튜디오 역량도 증명한바 있다. 이번 계약을 통해 크리에이터들의 샤오홍슈 공식 입점 및 계정 운영을 지원하며 한국 크리에이터와 브랜드가 중국 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 체계적인 매니지먼트와 마케팅을 제공할 계획이다.샤오홍슈 비지니스의 방향성에 대해 이도이CD((Creative Director)는 “샤오홍슈와의 공식 파트너십은 단순한 플랫폼 진출을 넘어, 한국 크리에이터가 글로벌 무대에서 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 마련하는 과정이며, 앞으로 콘텐츠, 마케팅, 커머스를 유기적으로 연결하는 글로벌 매니지먼트 모델을 확장해 나가며, 한국 크리에이터들이 세계 시장에서 영향력을 발휘할 수 있는 새로운 생태계를 구축하고자 합니다. 이는 단순한 협업을 넘어, 글로벌 크리에이터 산업의 미래를 함께 설계하는 비전입니다.”라고 전했다.오프에어엔터테인먼트는 이번 샤오홍슈 공식 파트너십을 시작으로 글로벌 종합 엔터테인먼트 기업으로의 도약을 목표로 하며, 통합 매니지먼트, 글로벌 마케팅, 커머스 연계 사업 등 다양한 신사업을 확대할 계획이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com