실거래 시가총액 가장 큰 단지는 송파구 ‘파크리오’, ‘평균 25억원’

마·성·광 등 규제 빗겨가던 非강남 한강벨트, 높은 증가폭 보여

서울시 송파구 잠실동 일대 아파트 단지 모습. 사진=연합뉴스

올해 아파트 실거래가를 분석한 결과, 서울 아파트 시가총액이 지난해보다 33조7000억원 가량 증가한 것으로 나타났다. 가장 시가총액이 큰 지역은 강남구였으며, 단지는 송파구 신천동 소재 ‘파크리오’로 집계됐다.30일 신한 프리미어 패스파인더가 국토교통부 실거래가 통계시스템을 분석한 결과, 2025년 서울 아파트 실거래 시가 총액은 102조9665억원을 기록했다. 지난해 69조2359억원에 비하면 48.7%나 증가한 수치이다.그중 강남3구와 용산구가 32.5%인 33조4618억원을 차지했다. 강남구는 11조9044억원을 기록해 시가총액이 가장 높은 지역이었다. 송파구가 10조1647억원, 서초구가 8조1854으로 그 뒤를 이으며 강남권의 저력을 보였다.그러나 이들 지역은 올해 내내 투기과열지구, 토지거래허가구역으로 묶인 상태에서 거래량이 상대적으로 낮게 나타났고, 시가총액 증가폭도 여타 지역 대비 적었다. 10·15 대책 발표 전까지 비서울 한강변 비규제 지역이던 마·성·광(마포·성동·광진) 시가총액이 77.1% 증가하는 동안, 강남3구와 용산 시가총액은 23.7% 느는 데 그쳤다.증가율 기준으로는 강동구가 88.9% 증가하며 1위를 차지했다. 올해 강동구 시가총액은 6조7104억원으로 시가총액 규모에서는 서울 전체 자치구 중 5위를 달렸다. 동작구(83.4%), 광진구(80.7%), 동대문구(80.2%)도 증가율이 80%를 웃돌았으며 성동구는 올해 지난해보다 78.9%(3조2340억원) 증가한 7조3326억원의 시가총액을 기록하며 4위에 이름을 올렸다.단지 별로는 파크리오(7929억원), 헬리오시티(7170억원), 잠실엘스(5854억원) 등 거래량이 많고 고가인 송파구 대단지 아파트들이 시가총액 ‘빅3’를 차지했다. 파크리오의 올해 매매 거래량은 316건으로 평균 매매가격은 25억1000만원이었다.양지영 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 2025년 서울 아파트 시장에 대해 “정책에 따른 변동성이 큰 한해”로 평가하면서 “마성광은 규제 예고에 풍선효과, 규제 시행에 하락하며 가장 민감했고, 강남권은 가격 경직성으로 안정적, 기타 권역은 실수요 중심으로 완만하게 흘러갔다”고 분석했다.양 전문위원은 “2026년 부동산 시장은 대출 규제와 실거주의무 강화로 레버리지를 활용한 투자 경로가 사실상 차단되며, 자기자본 중심의 시장 환경이 지속·강화될 전망”이라며 “이 과정에서 거래 위축과 자금 선별화가 동시에 진행되며, 지역·상품·단지별 차별화가 심화되는 ‘초양극화 국면’으로 전개될 가능성이 크다”고 설명했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com