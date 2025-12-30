해롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 제430회국회(임시회) 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발방지 대책 마련을 위한 연석 청문회에 출석해 발언하고 있다.(사진=최혁 기자)

쿠팡 대표 "야간 노동이 주간보다 힘들다는 증거 알지 못해"강홍민 기자 khm@hankyung.com