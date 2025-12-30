홈 한경BUSINESS [속보] 쿠팡 대표 "야간 노동이 주간보다 힘들다는 증거 알지 못해" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512303366b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.30 17:25 수정2025.12.30 17:25 강홍민 기자 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 제430회국회(임시회) 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발방지 대책 마련을 위한 연석 청문회에 출석해 발언하고 있다.(사진=최혁 기자)쿠팡 대표 "야간 노동이 주간보다 힘들다는 증거 알지 못해"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 李대통령, 1월 4∼7일 中 국빈방문…시진핑 만난다 "돈 되게 다 바꾼다" 체질 개선 나선 롯데의 승부수 SES AI, 배터리월드 2025에서 MU 1.5 공개…주요 사업 로드맵 제시 이재용·최태원·정의선·구광모, 1월 방중…李 국빈 방문 동행 피트니스 브랜드 '디랙스', 2025 우수 스포츠용품 수상