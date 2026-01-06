조직을 멈추게 만드는 회피형 리더…직면하라![IGM의 경영전략]

“완벽한 결정은 없다. 다만 미뤄진 문제는 반드시 더 큰 비용으로 돌아온다. 회피하지 말고 직면하면 조직은 그 순간부터 다시 움직인다”

가족이나 연인과의 상호작용에서 나타나는 대인관계의 성향 중 ‘회피형’이 있다. 이들은 관계가 깊어질수록 거리를 두고 중요한 이야기를 꺼내면 “지금은 좀 바빠서”, “나중에 이야기하자”며 대화를 미룬다. 문제가 발생했을 때 한쪽이 감정을 분출하면 회피형은 그 감정의 무게를 피하려 더 뒤로 물러난다. 갈등은 해결되지 않은 채 쌓이고 결국 관리하기 어려운 지경에 이른다.조직에서 회피형 리더가 있다면 어떨까. 결정적 순간마다 판단을 미루는 리더 말이다. 사사건건 “조금 더 시간을 갖고 보죠”, “다른 변수들도 생각해봅시다”, “다음 회의에서 다시 이야기합시다” 같은 말만 반복하거나 아예 대답조차 없다면? 이들은 매우 신중하고 몹시 조심스러워 보인다. 하지만 이런 조직에서는 결정이 나지 않으니 실행은 미뤄지고, 실행이 없으니 성과는 흐려진다.회피형 리더의 더욱 본질적인 문제는 ‘문제를 직면하지 않는 태도’에 있다. 갈등이 분명히 드러나 있는데도 언급하지 않고 성과가 기대에 못 미쳐도 구체적인 피드백을 주지 않는다. 팀 내 긴장이 감지되지만 “조금 더 지켜보자”는 말로 대화를 열지 않는다. 하지만 리더의 침묵은 결코 중립이 아니다. 조직은 그 침묵을 즉각적으로 해석한다. ‘이 문제는 건드리면 안 되는 것이구나’, ‘말해도 달라지지 않는 것이구나’. 그렇게 학습된 조직은 점점 더 말하지 않게 되고 말하지 않는 조직에서는 문제만 더 깊어질 뿐이다.그 순간부터 조직의 행동은 달라진다. 구성원은 질문을 줄인다. 중간관리자는 리더의 의중을 추측하는 데 에너지를 쓴다. 실무자는 판단 대신 대기를 택한다. 회의는 늘어나고 자료는 두꺼워지지만 결정은 줄어든다. 모두가 바쁘게 움직이지만 조직은 앞으로 나아가지 않는다. 회피는 말 없이 조직의 속도를 갉아먹는다.회피형 리더는 왜 문제를 직면하지 않는 걸까. 첫 번째 이유는 책임이다. 문제를 언급하는 순간 리더는 판단의 주체가 된다. 누가 무엇이 부족한지, 무엇을 바꿔야 하는지 말해야 한다. 불확실성이 큰 환경일수록 이 책임은 무겁게 느껴진다. 그래서 리더는 말하지 않는 쪽을 택한다. 침묵하면 당장의 책임은 발생하지 않기 때문이다. 그러나 이것은 착각이다. 말하지 않기로 한 선택 역시 하나의 결정이며 그 결과는 대개 조직을 멈추게 만든다.두 번째 이유는 관계에 대한 두려움이다. 문제를 지적하고 피드백을 준다는 것은 누군가를 불편하게 만드는 일이다. 판단을 유예하면 당장의 긴장은 피할 수 있다. 하지만 명확하지 않은 태도는 관계를 보호하지 않는다. 오히려 구성원을 더 불안하게 만든다. 사람들은 부정적인 피드백보다 불확실한 침묵에 더 크게 흔들린다.세 번째 이유는 완벽한 타이밍을 기다리기 때문이다. 상황이 더 명확해지면, 정보가 더 모이면 그때 이야기해도 늦지 않다고 생각한다. 그러나 조직에서 문제는 시간이 해결해주지 않는다. 언급되지 않은 갈등은 사라지지 않는다. 형태를 바꿀 뿐이다. 성과 문제는 태도 문제로, 태도 문제는 관계 문제로 확대된다. 리더가 말을 아낀 사이 문제는 더 다루기 어려운 수준으로 커진다.반대로 문제를 회피하지 않는 리더는 다르게 행동한다. 먼저 문제의 존재를 인정한다. 해결책을 내기 전에 상황을 언어로 꺼내 놓는다. “지금 이 팀에는 역할에 대한 혼선이 있다.” “이 성과는 일시적 변동이 아니라 구조적인 신호일 수 있다.” 이 한마디만으로도 조직은 숨을 돌린다. 적어도 리더가 보고 있고 외면하지 않는다는 확신이 생기기 때문이다.또한 피드백을 미루지 않는다. 완벽한 표현을 기다리지도 않는다. 대신 사실과 기대를 분리해 말한다. 어떤 행동이 어떤 영향을 만들었는지, 그리고 무엇을 기대하는지를 분명히 한다. 피드백은 관계를 해치는 행위가 아니라 관계를 방치하지 않겠다는 선언에 가깝다.결정 역시 마찬가지다. 많은 리더가 결정을 어려워하는 이유는 그 결정이 갈등을 촉발할 것을 알기 때문이다. 그러나 경험이 쌓일수록 분명해진다. 갈등을 피하려고 결정을 미루는 순간 더 큰 갈등이 만들어진다는 사실이다. 그래서 성숙한 리더는 완벽한 합의보다 지금 시점에서 감당 가능한 선택을 한다. 그리고 그 선택의 결과를 관리한다.문제를 직면한다는 것은 용감한 성격을 뜻하지 않는다. 그것은 태도의 문제다. 회피하지 않는 리더는 언제나 정답을 알고 있어서 말하는 것이 아니다. 오히려 정답을 모른다는 사실을 숨기지 않기 때문에 말한다. 상황이 불완전하다는 점, 선택에 리스크가 있다는 점, 그럼에도 불구하고 지금 이 문제를 다뤄야 한다는 점을 조직에 공유한다. 이러한 태도가 조직의 방향성을 결정한다. 문제를 언어로 꺼내는 순간 조직은 비로소 움직일 수 있는 상태가 된다. 해결책이 없어도, 합의가 없어도 괜찮다. 중요한 것은 ‘이 문제가 존재한다’는 사실을 리더가 공식화하는 것이다. 이것이 회피형 리더와의 결정적인 차이다.이 지점에서 제프 베이조스의 의사결정 철학은 시사하는 바가 크다. 베이조스는 아마존을 이끄는 과정에서 반복해서 의사결정의 본질을 구분해왔다. 되돌릴 수 있는 결정과 되돌릴 수 없는 결정. 그는 대부분의 비즈니스 결정은 되돌릴 수 있는 유형이며 그렇기 때문에 완벽한 정보나 100%의 확신을 기다릴 필요가 없다고 강조해왔다.중요한 것은 완벽함이 아니라 속도와 학습이다. 그러나 베이조스의 메시지를 단순히 ‘빨리 결정하라’로 이해하면 핵심을 놓친다. 그가 말한 속도는 무모함이 아니라 직면의 결과다. 되돌릴 수 있는 결정이라는 인식은 리더로 하여금 문제를 외면하지 않게 만든다. 틀릴 수 있다는 전제를 받아들이는 순간 리더는 판단을 미루는 대신 판단 이후의 책임을 준비하게 된다. 이것이 회피가 아닌 직면이다.문제를 직면하는 리더는 또한 모든 것을 혼자 결정하려 하지 않는다. 대신 판단의 기준을 공유한다. 어떤 원칙으로 이 결정을 내렸는지, 무엇을 우선했고 무엇을 포기했는지를 설명한다. 이렇게 하면 구성원은 결과에 동의하지 않더라도 과정은 이해하게 된다. 조직은 이해 가능한 결정을 받아들일 준비가 되어 있다. 받아들이지 못하는 것은 침묵과 모호함이다.결국 회피형 리더십의 반대편에 있는 것은 강압적인 리더십이 아니다. 그것은 명확성이다. 말해야 할 때 말하고 다뤄야 할 문제를 테이블 위에 올려놓는 명확성이다. 갈등을 키우는 것은 직면이 아니라 회피다. 조직을 불안하게 만드는 것은 결정 자체가 아니라 결정의 부재다. 리더의 역할은 조직을 편안하게 만드는 것이 아니라 조직이 움직일 수 있도록 만드는 것이다.그 출발점은 언제나 같다. 문제를 보고도 말하지 않는 선택을 하지 않는 것. 결정을 미루는 대신 지금 이 순간 감당할 수 있는 판단을 하는 것. 리더십은 결국 성격이 아니라 선택의 연속이며 그 선택은 늘 문제 앞에서 이루어진다.완벽한 결정은 없다. 다만 미뤄진 문제는 반드시 더 큰 비용으로 돌아온다. 리더의 역할은 틀리지 않는 것이 아니라 멈추지 않게 하는 것이다. 회피하지 말고 직면하라. 조직은 그 순간부터 다시 움직이기 시작할 것이다.김민경 IGM세계경영연구원 인사이트연구소장