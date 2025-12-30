◇부서장 △서울TC2사업단장 황원식 △서울Pro사업부장 이승욱 △부산TC사업단장 윤재현 △호남TC사업단장 송영우 △인천GA사업단장 김덕주 △대구GA사업단장 권나영 △일반기획파트장 김남엽 △중국법인장 손세욱 △일반상품파트장 최병두 △단체상해사업부장 이혜원 △채널영업1부장 김용범 △플랫폼운영부장 이전휘 △다이렉트자동차사업부장 이종근 △데이터지원파트장 나하나 △장기심사파트장 김숙현 △장기SIU부장지욱현 △경기보상부장 김기성 △부산보상부장 최선욱 △방카슈랑스사업부장 심영희 △연금자산컨설팅파트장 이효영 △IT개발파트장 강승엽 △송무파트장 류영진
<전보>
◇부서장 △조직성장파트장 박효철 △개인마케팅파트장 김윤수 △교차사업부장 김윤상 △서울지역단장 김병석 △서울북부지역단장 신현선 △구리지역단장 조현근 △서울TC1사업단장 마숙민 △경기지역단장 이종욱 △경인지역단장 손현각 △안양안산지역단장 배지원 △강원지역단장 이규남 △강릉지역단장 오성록 △경인강원TC2사업단장 최원익 △부산지역단장 전용선 △창원지역단장 이연승 △대구지역단장 석을생 △대구TC사업단장 이승환 △대전지역단장 한충수 △충남지역단장 송기상 △전남지역단장 김현심 △충청TC사업단장 김미선 △일반채널사업부장남기호 △재물해상인수파트장 박석원 △특종인수파트장 조용민 △법인영업4부장 정길환 △다이렉트마케팅파트장 강혜진 △AI디지털혁신부장 이상윤 △고객컨택파트장 송진호 △수도권동부보상부장 강호길 △대구보상부장 백성관 △자산투자파트장 정우근 △IT기획파트장 최세환 △IT프로젝트지원파트장 윤숙자 △정보보호파트장 김은배 △자산리스크파트장 차재교 △소비자정책파트장 김소희 △소비자보호파트장 박경애 △고객경험파트장 임남수
김태림 기자 tae@hankyung.com
