정기선 HD현대 회장이 12월 23일 울산 HD현대중공업 인재교육원에서 MZ 직원들과 기업문화 개선 아이디어 공유회인 '하이파이브 데이'(HI-5 DAY)를 진행하고 있다. 사진=HD현대

HD현대 계열사 직원들이 올해 연말 기본급의 5~12배에 달하는 성과급을 받게 됐다.통합 HD현대중공업은 최대 638%, HD현대일렉트릭은 1195%의 성과급을 확정하며 업계의 이목을 끌고 있다.조선업 회복과 AI발 전력기기 호황이 맞물리며 주요 계열사 전반에 '성과급 잔치'가 벌어졌다는 평가다.31일 업계에 따르면 이달 출범한 통합 HD현대중공업은 비연봉제 직원에게 기본급 대비 최대 600%대 성과급을 지급한다.합병 전 HD현대중공업 소속은 기준임금의 638%, HD현대미포 소속은 559%다.생산·사무직 선임 이하 등이 대상이며, 지급일은 31일이다. 생산직은 조직·개인평가에 따라 차등 지급되며, 조직평가 미확정분은 추후 정산된다.HD현대일렉트릭은 2025년도 성과급으로 1195%를 확정했다. 선임 이하 직원은 약정임금 기준, 비연봉제·파견직은 기본급 기준이다.AI 수요 확대에 따른 전력기기 호황으로 지난해 1077%에 이어 2년 연속 1000%대를 기록했다. HD현대일렉트릭은 영업이익률을 반영해 연말 성과급을 산정해 왔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com