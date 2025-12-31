사진=연합뉴스 제공

조국 조국혁신당 대표가 국민의힘이 ‘진짜 두려워하는 것’을 공개했다.31일 조 대표의 SNS에 따르면 그는 “조희대 대법원이 대선 직전 이재명 후보에 대한 무죄판결을 유죄취지로 파기환송하면서 제시했던 기준으로는 윤석열은 허위사실공표죄 유죄가 나야 한다”며 “100만 원 이상 벌금형만 나오면 국힘의힘은 반드시 425억 원을 토해내야 한다”고 주장했다.그는 “국힘은 윤석열 내란 유죄 보다 윤석열 허위사실공표죄 유죄를 더 두려워하고 있다”며 “향후 법원이 유죄 인정하면서 90만 원 벌금형을 선고하는 기회주의적 판결을 내리지 못하도록 주시해야 한다”고 강조했다.조 대표는 이와 관련 조국혁신당의 대응 일지도 함께 적었다.이 일지에 따르면 조국혁신당은 2024년 4월 21일 국가수사본부에 윤석열 공직선거법상 허위사실공표 혐의를 고발했다.올해 7월에는 국가수사본부가 허위사실공표 사건을 김건희 특검에 이송했다.이어 12월에는 김건희 특검이 윤석열 전 대통령을 선거법 위반 혐의로 기소했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com