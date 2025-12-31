사진=연합뉴스 제공

주토피아2 등 일부 헐리우드 대작만 흥행을 하고 연말 극장가가 한산한 가운데 국민 3명 중 2명 꼴로 구독료를 지불하고 온라인동영상서비스(OTT)를 이용하고 있다는 조사 결과가 나왔다.31일 방송미디어통신위원회가 전국 5566가구 13세 이상 남녀 8320명을 대상으로 조사한 2025 방송매체 이용행태 조사 결과에 따르면 올해 유료 OTT 이용자 비율은 65.5%에 달하는 것으로 나타났다. 이는 지난해 59.9% 대비 5.6%포인트 증가한 수치다.이들 가운데 상대적으로 저렴한 광고형 요금제를 이용하는 비중은 34.6%이며 이 중 88.4%가 광고 요금제에 만족하거나 불만이 없다고 답변했다.OTT 이용률의 지속적인 증가는 주 시청층인 10∼30대뿐 아니라 40대 이상에서도 확인됐다.2023년 88.5%였던 40대 이용률은 올해 98.0%까지 치솟았고 61.0%였던 60대 이용률도 70.8%까지 상승했다.이와 반대로 케이블TV나 IPTV 등 유료방송 가입률은 OTT 이용 증가 등의 영향으로 2023년 92.5%에서 올해 91.4%로 지속적으로 줄고 있다. 유료방송을 보지 않는 ‘코드커팅’이 현실화 하고 있는 셈이다.TV 이용 시간과 스마트폰 이용 시간은 전년과 비슷한 수치를 보였다. 줄어들던 TV 이용 시간이 2시간 28분으로 전년 대비 1분 늘었고 그동안 계속 증가한 스마트폰 이용 시간은 2시간 5분으로 1분 줄었다.다만 위기 상황에서 이용자가 신뢰를 느끼는 매체는 TV가 여전히 높았다. 재해·재난 발생 시 가장 신뢰하는 매체는 TV 방송(59.1%)이 가장 많이 꼽혔고 포털·신문 등(17.1%), 메신저 서비스(7.7%), 정부·지자체 누리집(5.3%) 순으로 집계됐다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com