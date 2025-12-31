서울교통공사, ‘사회재난대책 강화 유공’ 행정안전부 장관 표창

서울교통공사는 안전관리 업무에 기여한 공로를 인정받아 2025년 ‘사회재난대책 강화 유공’ 행정안전부 장관 표창을 수상했다고 밝혔다.‘사회재난대책 강화 유공’ 행정안전부 장관표창은 사회재난 조기 수습과 피해 최소화 등 안전관리 업무에 기여한 유공자에게 수여한다.공사는 인파사고의 위험요인을 사전에 차단하기 위해 열차·역사 다중인파 안전관리 기본방안을 수립하고, ‘다중인파 안전관리 4대 추진 전략’ 아래 전사적인 인파관리 대응체계를 구축해 대응하고 있다.다중인파 안전관리 4대 추진전략은 △일반적 혼잡상황 관리체계 정립 △다중운집행사 단계별 대응체계 △돌발 인파밀집 상황관리체계 △혼잡도 개선 사전 예방 조치로 구성됐다.공사는 열차·역사 다중인파 안전관리 기본방안에 따라 예정된 인파밀집 행사에 대해서는 행사 종류와 규모별로 위험관리 수준을 주의·혼잡·심각 세 단계로 설정하고, 인파에 대비한 특별대책을 수립·시행하고 있다.아울러 공사는 2025년 ‘재난관리평가’에서도 우수기관으로 선정되어 행정안전부 장관표창을 수상했다. 총 340개 재난관리책임기관을 대상으로 진행된 이번 평가에서 공사는 단계별 재난관리 실태에서 우수한 성과를 인정받아 작년 ‘보통’에서 올해 ‘우수’로 한 단계 상향된 평가를 받았다.재난관리평가는 재난관리책임기관(중앙부처·공공기관·지자체)의 재난안전관리실태를 평가하여 기관의 책임성과 역량을 제고하기 위해 시행하는 제도다.한영희 서울교통공사 기획본부장(사장 직무대행)은 “장관표창 수상은 안정적인 도시철도 운행 능력 유지로 시민에게 안전하고 편리한 교통서비스를 제공하기 위해 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 다양한 재난에 대비하여 재난안전관리 역량 강화를 통한 안전한 도시철도 실현에 최선을 다하겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com