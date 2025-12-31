사진=연합뉴스 제공

배송브랜드 ‘오네(O-NE)’를 론칭한 택배업체 CJ대한통운이 쿠팡 개인정보유출 사태 최대 수혜주로 떠올랐다.31일 KB증권에 따르면 CJ대한통운이 최근 쿠팡 개인정보 유출 사태의 최대 수혜가 예상된다며 목표주가를 11만원에서 13만원으로 18%나 올렸다.강성진 연구원은 “올해 운송산업의 가장 큰 이슈는 ‘쿠팡 사태'로 한국 정부는 이 사태를 계기로 궁극적으로 유통 및 물류 관련 쿠팡에 대한 과도한 의존도를 낮추고자 할 것”이라며 “한국 사업성의 중요성을 고려할 때 쿠팡은 경영권 간섭을 피하려고 할 것이고 한국 정부의 다른 요구를 받아들일 수밖에 없을 것으로 보인다”고 내다봤다.그는 지난해 일본이 라인의 개인정보 유출 사고 이후 라인의 운영사인 라인야후에 대해 네이버의 경영권 포기를 요구하는 등 최근 국가 인프라 역할을 하는 외국 기업에 대한 규제 강화가 세계적 추세인 점 등을 근거로 들었다.KB증권 측은 이 사태가 점차 위축되고 있던 다른 이커머스 업체 및 관련 택배 업체들에 기회를 줄 것이라고 전망했다.특히 소화물 배송, 주 7일 배송 등 쿠팡과 유사한 물류 능력을 갖추기 위해 투자해 온 CJ대한통운은 가장 큰 수혜를 볼 것이라고 진단했다.다만 CJ대한통운의 올해 4분기 실적의 경우 1530억원의 영업이익을 기록해 시장 평균 전망치를 0.9% 밑돌 것이라고 예상했다.통상 추석 선물 배송 시기에는 택배 수송량이 늘지만 수량·중량·정시성과 관련한 택배 수송의 난도도 높아지기 때문에 수익성이 저하되기 때문이라는 설명이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com