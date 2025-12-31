구미 호반베르디움 엘리트시티 전경사진, 자료제공: 호반산업

구미 옥계지구와 및 확장단지의 더블 생활권을 누릴 수 있는 분양전환 아파트인 ‘구미 호반베르디움 엘리트시티’가 계약자를 모집하고 있다.호반산업이 시공한 구미 호반베르디움 엘리트시티는 지하 1층, 지상 12~25층, 18개동 총 2,092가구의 대단지다. 전 가구 전용 59㎡로만 지어지고, 타입별 가구 수는 △59㎡A 1,922가구, △59㎡B 170가구다.이 단지는 남향 위주의 단지배치와 판상형과 타워형의 조화를 이룬 설계로 일조권과 통풍을 확보했다. 전 가구 4BAY 설계를 적용하고, 주부의 가사 동선을 고려해 주방가구를 배치했다. 또한 냉장고장, 팬트리 등 다양한 수납공간도 제공된다.(타입별 상이)커뮤니티 시설에는 피트니스센터, 키즈클럽, 작은도서관, 실내골프장, GX룸 등 다양한 공간이 마련돼 있다. 피트니스센터에는 헬스 케어실을 적용해 혈압측정기, 안마 의자 등이 배치돼 입주민들의 건강관리도 돕는다. 키즈클럽에는 카페테리아, 볼풀장 등이 운영돼 아이와 부모가 함께 시간을 보낼 수 있다.구미 호반베르디움 엘리트시티 인근에는 구미 국가산업4단지가 있어 출퇴근이 용이하고, 25, 67번 국도와 가산 IC, 구미 IC 등을 통해 인근 산업단지로의 이동도 편리하다. 5개 대중버스 노선을 통해 구미 전 지역으로 이동할 수 있다.또한 우항공원, 해마루공원이 인근에 있어 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있다. 단지 내 유치원이 있으며 인근 원당초등학교, 원당중학교(2026년 3월 개교예정)가 있어 교육 여건도 우수하다. 단지 인근 옥계지구 내 각종 학원가 인프라 이용도 수월하다.분양 등 관련 문의는 구미 호반베르디움 엘리트시티 단지 내 102호(구미시 산동읍 해마루공원로)에서 상담 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com