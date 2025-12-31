한국도자기리빙㈜, ㈜보성특수농산과 MOU… "국내 프리미엄 쌀 시장의 혁신"

한국도자기리빙㈜와 농업법인 ㈜보성특수농산은 프리미엄 쌀 브랜드 '리한米(리한미)'의 개발 및 유통을 위한 업무협약(MOU) 체결과 공동 투자 계획을 발표했다고 12월 30일 밝혔다.이번 협약을 통해 양사는 전남 보성 간척지에서의 특수 재배 기술과 정밀 도정 및 블렌딩 공법을 접목한 명품 쌀을 공동 개발하고, 국내 프리미엄 쌀 시장의 혁신을 목표로 협력할 계획이다.리한米는 최적의 토양 조건을 갖춘 보성 간척지에서 재배된 원료미에 한국도자기리빙의 식문화 경험이 더해진 제품으로, '밥 한 그릇의 품격'을 새롭게 정의하는 브랜드로 평가받고 있다.특히 보성특수농산은 3대째 이어온 농업 전문 기업으로, 지난 11월 '대통령 산업포장'을 수훈하며 기술력과 품질을 인정받은 바 있다. 한국도자기리빙 역시 83년 전통을 지닌 식문화 기업으로, 두 회사의 만남은 "대한민국 식문화의 최적의 결합"이라는 평가를 받고 있다.한국도자기리빙 관계자는 "83년 동안 최고의 밥그릇을 만들어온 기업이 이제 최고의 밥까지 완성하게 되었다"고 소감을 전했다.리한米는 2026년 1월 초 정식 출시되며, 전국 한국도자기 매장과 전문점, 온라인 쇼핑몰 및 구독 서비스 등을 통해 만나볼 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com