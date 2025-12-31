▣ 상무 대우
▶ 디지털신사업실장 강기범 ▶ 프로젝트금융3실장 정기찬 ▶ 델타원솔루션실장 민환식 ▶ 채권금융실장 이병철 ▶ 외화운용실장 양태희 ▶ S&T기획실장 김성기 ▶ 홍보실장 백창훈
<인사>
▣ 본부장 신임
▶ 투자상품본부장 김현엽
▣ 부서장 신임
▶ SME실장 이정호 ▶ 프로젝트금융1실장 박준용 ▶ 프로젝트금융4실장 이재일
▶ WM기획실장 안혜진 ▶ 연금전략실장 차민정 ▶ FICC Sales실장 김혜인
▶ 금융상품운용실장 신동범 ▶ RP운용실장 남기훈 ▶ 연금지원실장 서기영
▶ IT BRM실장 오흥식 ▶ 랩운용실장 안영초 ▶ 종합금융실장 이기혁
▶ 해운대지점장 김지선 ▶ 부산금융센터 부센터장 김지하
▣ 부서장 전보
▶ 영업추진실장 김성철 ▶ 영업지원실장 곽영출 ▶ 연금영업실장 이동욱
▶ 수원금융센터장 전찬훈 ▶ 압구정금융센터 부센터장 한주희
▶ 올림픽WM센터 지점장 오유리 ▶ 리스크기획실장 서주희
▶ 리스크관리실장 신진호 ▶ Club1WM센터장 김용수 ▶ 반포WM센터장 오은주
▶ 분당WM센터장 황순배 ▶ 영업부금융센터장 송희주
