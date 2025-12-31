장동혁 대표 사진=연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 31일 통일교와 신천지의 정치권 지원 의혹과 관련해 신천지 수사는 합동수사본부에서 통일교는 특검에서 진행하자고 제안했다.그는 또한 내년 지방선거의 중요성을 강조하며 당직자들에게 필승 의지를 다졌다.이날 여의도 중앙당사에서 열린 종무식에서 장 대표는 이재명 대통령이 전날 통일교·신천지의 정교 유착 의혹과 관련해 검찰과 경찰에 수사를 지시한 것을 언급하면서 이같이 말했다.그는 “신천지는 국민의힘만을 겨냥한 것이니 합수부에서 무리한 수사라도 할 것이지만 통일교는 민주당 인사들이 관여돼 제대로 된 수사를 기대할 수 없다”며 “합수부가 신천지 수사는 수사대로 하고, 남은 통일교는 특검하면 된다”고 주장했다.이어 “대통령이 강력한 의지로 신천지 수사를 합수부에서 하라고 했으니 이제 통일교 특검을 하자는데 신천지를 갖다 붙일 이유도 없어졌다”며 “이제 통일교 특검만 가지고 협상이 마무리돼야 한다”고 덧붙였다.또한 장 대표는 강선우 민주당 의원의 2022년 지방선거 공천 헌금 수수 의혹과 관련해 “김경 서울시의원으로부터 1억원을 받은 다음 날 김 시의원에 대한 단수 공천장이 나왔다”며 “그 단수 공천장은 1억원에 대한 현금영수증”이라고 비판했다.내년 지방선거에 대해서는 “국민의힘의 승패가 걸린 선거가 아니라 어쩌면 대한민국이 생긴 이래 가장 중요한 선거가 될지도 모르겠다”며 당직자들에게 “내일부터 지방선거 때까지 더 힘차게 뛰어달라”고 당부했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com