홍준표 전 대구시장(뉴스1)

홍준표 전 대구시장은 31일 ‘당게 사태’와 관련, 한동훈 전 국민의힘 대표가 가족들이 비방글을 달았다는 것을 뒤늦게 알았다는 해명을 두고 "말이 되지 않는다"고 비판했다.홍 전 시장은 이날 페이스북을 통해 "가족 전원이 유치한 욕설과 비방에 동원됐는데 본인은 몰랐다? 그때는 집에 가지 않고 딴살림 차렸다는 말이냐"며 이같이 밝혔다.앞서 한 전 대표는 전날 당무감사 결과 발표 이후 "가족들이 익명이 보장된 당 게시판에 윤석열 전 대통령 부부에 대한 비판적인 사설과 칼럼을 올린 사실이 있다는 걸 나중에 알게 됐다"고 해명한 바 있다.이어 홍 전 시장은 "일이 있을 때마다 했던 여론조작 화환쇼도 그들 가족의 작품이라면 그건 ‘드루킹 가족’과 다를 바 없다"고 비난했다.그러면서 "저런 저급한 인생에게 당과 나랏일을 맡겼으니 윤석열 정권이 망하지 않으면 오히려 이상했다"고 말했다.홍 전 시장은 "이재용 삼성전자 회장 사건 18개 모두 무죄, 양승태 전 대법원장 사건 48개 전부 무죄가 나왔다"며 "이처럼 수사가 아닌 사건 조작을 한 그를 조선제일껌이 아니라 조선제일검이라고 치켜세운 보수언론도 대오각성할 필요가 있다"고 비판했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com