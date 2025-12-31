정기선 HD현대 회장. 사진=HD현대

정기선 HD현대 회장이 "독보적 기술과 두려움 없는 도전, 건강한 조직"을 앞세워 보호무역 확산과 중국의 거센 추격 속에 놓인 내년 불확실한 경영 환경을 정면 돌파하자고 주문했다.정 회장은 31일 발표한 신년사에서 "세계 경제가 보호무역주의로 회귀하고, 중국이 세계 시장을 빠른 속도로 잠식하는 등 내년 경영환경은 그야말로 안갯속"이라며 이같이 밝혔다.정 회장은 세계 1위 조선 경쟁력조차 안주할 수 없는 상황이라며 기술 초격차 유지와 미래사업의 조기 상용화, 안전을 기반으로 한 조직 혁신을 동시에 추진해야 한다고 강조했다.정 회장은 "HD현대는 올해 국내 기업 중 다섯 번째로 시가총액 100조 클럽에 이름을 올렸고, 조선·건설기계, 석유화학의 사업재편을 통해 새로운 도약의 기틀을 마련했다"며 "'시장에 신뢰를 주는 기업', '대한민국 경제에 꼭 필요한 기업'으로 자리매김하고 있다"고 평가했다.다만 "주요 경쟁국들은 기업 간 합종연횡을 통해 몸집 불리기와 경쟁력 강화에 나서고 있다"며 "특히 그룹이 세계 1위를 지키고 있는 조선 분야에서 중국은 수주량 등 양적 측면에서는 앞서 있고, 품질과 같은 질적인 측면에서도 거센 추격을 이어가고 있다"고 전했다.정 회장은 이러한 위기를 극복하기 위한 방안으로 ▲독보적인 기술과 제품 ▲두려움 없는 도전 ▲건강한 조직을 제안했다.그는 "기술적 우위는 결코 영원하지 않고, 그 격차가 순식간에 좁혀졌던 사례도 적지 않았다"며 "과감한 혁신을 통해 품질과 성능, 비용을 획기적으로 개선하되 현장에서 실제로 적용할 수 있는 기술을 끊임없이 만들어 기술 초격차를 유지해야 한다"고 강조했다.그러면서 "그룹이 역점을 두고 추진 중인 AI(인공지능), 자율운항, 연료전지, 전기추진, 배터리팩, 로봇, 소형모듈원자로(SMR) 등의 미래사업에서 의미 있는 성과들이 나타나고 있다"며 "이러한 흐름을 바탕으로 원천 기술을 조기에 확보하고, 상용화하자"고 조언했다.정 회장은 두려움 없는 도전을 '가장 잘하는 것들을 무기로 삼아 한 번도 가보지 않은 영역에 처음 발을 내딛는 용기'라고 정의한 뒤 "익숙하지 않은 분야에 발을 내디딜 때는 본능적으로 실패에 대한 두려움이 생기지만 이는 반대로 우리가 더 큰 가능성 앞에 서 있다는 신호"라고 설명했다.아울러 "건강한 조직은 성과를 창출하면서도 구성원들이 일에 몰입할 수 있고 성장할 수 있도록 지원하는 조직"이라며 "이런 조직을 만들기 위해 먼저 앞장서서 듣고, 소통하겠다"고 했다.정 회장은 마지막으로 안전을 그룹의 핵심 가치로 내세우며 "우리 모두의 안전이 보장되지 않는다면 과감한 혁신과 두려움 없는 도전을 향한 우리의 노력은 모두 물거품이 된다"며 "안전한 일터가 될 수 있도록 힘을 모아달라"고 당부했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com