4분기 매출과 영업이익 역대 최고, 수익성 본격 강화 단계 진입

셀트리온 CI

셀트리온이 31일 잠정실적 공시를 통해 2025년 4분기 연결기준 매출 1조2839억원, 영업이익 4722억원을 달성할 전망이라고 밝혔다.이는 역대 최대 분기 매출 및 영업이익이며 전년 동기대비 매출액은 20.7%, 영업이익은 140.4% 증가한 수치이다. 영업이익률은 36.8%에 달한다.4분기 전망치가 확정될 경우 올해 연 매출은 전년 동기대비 15.7% 증가한 4조1163억원, 영업이익은 136.9% 증가한 1조1655억원를 기록하게 된다. 사상 최초로 연 매출 4조원, 영업이익 1조원을 돌파하는 것이다.이 같은 실적 성장은 기존 주력 제품들의 매출이 안정적인 성장을 달성하고 있는 데다, 고수익성 신규 제품들이 글로벌 시장에 안착해 빠른 판매 증가를 보인 데 따른 것으로 분석된다.특히 올 4분기 램시마SC(미국 제품명 짐펜트라), 유플라이마, 베그젤마, 스테키마 등 신규 제품들은 모두 두 자릿수 이상의 수익 성장을 기록할 것으로 파악됐다. 이들 제품 판매가 전체 매출에서 차지하는 비중도 60%를 넘어설 것으로 기대된다.이중 일부 신규 제품은 안정적인 제품 공급을 위한 특허 합의 등의 영향으로 당초 예상보다 출시 시점이 늦어진 바 있어 내년부터 시장 점유율을 확대가 본격화할 전망이다.2023년 12월 진행한 셀트리온헬스케어와의 합병 영향도 완전 해소되면서 수익성 개선 효과는 더 가속화할 예정이다. 그간 영업이익 성장에 불리하게 작용했던 합병 전 고원가 재고 소진 및 개발비 상각이 마무리되고 있으며 생산 수율 개선(Titer Improvement)도 더해질 것으로 기대된다.셀트리온은 내년부터 순이익이 높은 신규 제품 위주의 적극적 입찰(Tender) 전략을 추진하는 등 공급 물량 증가를 통한 외형 성장 보다 고수익 제품군 위주의 내실 있는 성장에 주력할 방침이다. 이를 위해 셀트리온은 신규 제품을 중심으로 한 국가별 제품 출시에도 속도를 내는 한편, 제품 확장에 따른 번들링을 활용한 입찰 전략을 통해 시장을 적극 확대할 계획이다.셀트리온은 장기적인 성장과 북미시장 경쟁력 확보을 위해 일라이 릴리(Eli Lilly)의 미국 뉴저지주 브랜치버그(Branchburg) 소재 바이오의약품 생산 공장 인수를 연말까지 마무리하고 내년부터 본격적인 위탁생산(CMO) 제품 공급에 돌입할 방침이다. 작년에 설립한 위탁개발생산(CDMO) 전문 자회사 셀트리온바이오솔루션스는 해당 사업의 글로벌 영업 및 프로젝트 관리를 전담한다.셀트리온 관계자는 “투자자들에게 신속하고 투명한 방식으로 성과를 알리기 위해 올해 1분기부터 실적 발표에 앞서 잠정 실적을 발표해 왔으며, 이번 분기에서는 투자자의 예측 가능성 및 적시성 제고를 위해 처음으로 분기 종료 이전에 전망 실적을 발표했다”면서 “2026년부터는 고수익 제품군을 토대로 내실 있는 성장에 집중할 것”이라고 설명했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com