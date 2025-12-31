홈 한경BUSINESS '범킴'없는 맹탕 청문회···민주, 쿠팡 국정조사 요구서 제출 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512314915b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.31 14:12 수정2025.12.31 15:16 강홍민 기자 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 제430회국회(임시회) 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발방지 대책 마련을 위한 연석 청문회에 출석해 발언하고 있다. (사진=최혁 기자)'범킴'없는 맹탕 청문회···민주, 쿠팡 국정조사 요구서 제출강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “딴 살림 차린 드루킹 가족” 홍준표, 한동훈 맹비난 셀트리온, 사상 첫 연매출 4조원 돌파…영업이익 137%↑ HD현대 정기선 "독보적 기술·두려움 없는 도전으로 불확실성 정면 돌파" 홍준표 "한동훈, 가족 동원됐는데 본인은 몰랐다?···딴살림 차렸나" 장동혁, 신천지 합수부...통일교는 특검으로