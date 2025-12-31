31일 국회 연석 청문회 출석해 같은 말 반복

해롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 31일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회에서 답변하고 있다. /연합뉴스

헤롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 이틀째 국회 연석 청문회에 나온 가운데, 오늘(31일)도 자화자찬식 대답을 반복해 도마 위에 올랐다.이날 로저스 대표는 국회에서 열린 '쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발방지 대책 마련을 위한 청문회'에 증인으로 출석했다.로저스 대표는 이번 청문회에서도 같은 말을 반복했다. 최민희 위원장 등 다수의 의원이 셀프 조사 논란에 대해 지적했으나 로저스 대표는 "민간기업과 정부 기관의 성공적인 협력 사례"라며 "이것은 좋은 사례인데 이를 한국 국민에게 알리지 않느냐"라고 되물었다.또, 그는 의원들의 질타에 "이렇게 무책임한 대화가 진행되면서 대중에게 잘못된 정보를 제공하고 있다고 생각한다"고 발언했다.자신의 잘못을 통역에 전가시키는 발언도 서슴지 않았다. 황정아 의원이 "즉시 위증으로 고발해야 한다. 국회 모욕 혐의도 추가해야 한다"고 지적하자 로저스 대표는 "(국회) 회의록을 봤을 때 제 대답이 완벽히 통역되지 않았다고 생각한다"라며 "위증이라고 하는데, 통역사가 제 대답을 온전히 통역할 수 있게 해달라. 한국 국민이 허위 정보를 받고 있다"고 발언했다.국가정보원(국정원) 논란에도 같은 말을 반복했다. 쿠팡은 자체 조사가 아닌 (한국) 정부의 지시에 따라 조사했다고 주장하고 있으나 국정원은 이를 부인했다. 지난 30일 국정원장은 과방위에 로저스 대표를 위증죄로 고발해달라고 요청했다.정일영 의원이 "국정원이 거짓말을 왜 하겠냐"고 묻자 로저스 대표는 "저는 해당 기관 협조 문건이 공개된 것으로 안다"라며 "그 기관에서는 관련 법조항 인용하면서 쿠팡이 이에 따라야 한다고 했다. 그 기관이 우리에게 협조 요청했고 우리는 협조해야만 했다"고 반복했다.로저스 대표가 같은 말을 반복하며 책임을 회피하자 영업정지 가능성도 언급됐다. 정혜경 진보당 의원 등 다수 의원은 "쿠팡에 대한 영업정지도 고려해야 한다"고 지적하자 주병기 공정위원장은 "지금 민관 합동 조사가 진행 중이고 필요하다면 영업정지도 처분하겠다"고 강조했다.경찰은 출국 금지 조치 검토를 예고했다. 유재선 경찰청장 직무대행은 "출국 금지와 관련해서는 국회 고발이 있으면 신속하게 조사를 진행해서 출국 금지에 대해 수사팀에서 적극 검토하겠다"고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com