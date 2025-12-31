연합뉴스

고용노동부가 쿠팡 관련 조사방해 의혹을 받는 기관장을 직무배제 조치할 예정이라고 31일 밝혔다.노동부는 지난해 쿠팡의 취업규칙 변경 부실심사에 대한 조사와 관련해 당시 담당 감독관의 감사 요청과 장관 특별 지시로 해당 기관장과 부서장 등에 대해 특정감사를 실시했고, 이같이 조치할 계획이라고 했다.감사요청 사안은 압수수색 정보 외부 유출과 압수수색 허위 보고 등이다.쿠팡 물류 자회사 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)는 2023년 5월 근로자들에게 불리하게 취업규칙을 변경했다는 의혹을 받고 있다.당시 쿠팡CFS는 퇴직금 지급 관련 규정을 '일용직근로자도 1년 이상 근무하는 경우 주당 근로 시간이 15시간 미만인 기간만 제외'에서 '1년 이상 근무하고 주당 근로 시간이 15시간 이상인 경우'로 바꿨다. 근무 기간에 주 15시간을 못 채우면 이전 근무 기간을 인정하지 않고 출근 1일 차로 '리셋'하는 게 핵심이다.노동부 서울동부지청이 당시 이 같은 규정 변경에 문제가 없다고 보고 변경을 승인한 것과 관련, 노동부 심사가 부실했다는 의혹을 받았다.또 지난해 지청장이 근로감독관의 쿠팡 압수수색 계획을 무마한 의혹도 받고 있다.지난해 10월 노동부가 심사 과정에 대해 자체 조사하려 했는데, 김모 지청장이 "왜 분란을 만드느냐"며 근로감독관 A씨의 압수수색 계획 보고에 반대했다고 한 언론사의 보도로 알려졌다.이에 대해 김 지청장은 압수수색 대신 임의제출 방식으로 자료 협조를 받으면 될 것으로 생각했고, 조사 방해 의도는 없었다는 입장인 것으로 전해졌다.이와 관련 쿠팡 수사 무마·퇴직금 미지급 의혹을 수사하는 안권섭 특별검사팀은 전날 근로감독관 A씨를 참고인 신분으로 조사했다.노동부는 감사 결과와 감사자료 일체를 특검에 제출하는 등 수사에 적극 협조하겠다고 밝혔다.아울러 특검 수사 과정에서 소속 공무원의 위법 부당한 사항이 확인될 경우 엄중히 조치하겠다고 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com