검증된 프리미엄 아파트 ‘동래 푸르지오 에듀포레’ 주목

최근 부동산 시장에서 수요자들의 ‘옥석 가리기’가 심화되는 가운데, 지역 시세를 리딩하는 이른바 ‘대장주 브랜드’ 단지들로의 쏠림 현상이 거세지고 있다. 시장 불확실성이 커질수록 수요자들이 ‘검증된 선택지’로 몰리면서, 지역 내 최고가를 경신하는 랜드마크 브랜드의 위상이 더욱 공고해지는 모습이다.한국부동산원 청약홈에 따르면, 이달 경남 창원시 성산구에서 분양에 나선 ‘창원 센트럴 아이파크’는 18가구 모집(특별공급 제외)에 1만 2719건의 청약을 접수받아 706.61대 1의 경쟁률을 기록했다. 올해 창원시 성산구에서 거래된 최고가 아파트인 ‘용지 아이파크’(16억 6000만원, 전용 127㎡)의 후속단지다.아울러, 울산에서도 국민평형 기준 지역 최고가 단지인 ‘문수로 대공원 에일린의 뜰’(12억원)을 잇는 ‘울산 호수공원 에일린의 뜰’이 흥행에 성공했다. 이달 실시된 청약에서 1~2단지 도합 306가구 모집(특별공급 제외)에 3,194건의 1순위 청약이 몰려 10.44대 1의 경쟁률을 기록했다.이처럼 리딩 브랜드에 수요가 쏠리는 이유로는 계속된 시장 혼조세가 먼저 거론된다. 예측 불가능한 시장 상황이 이어짐에 따라, 지역에서 높은 인지도와 선호도를 갖춘 랜드마크 브랜드 단지가 많은 선택을 받고 있다는 것이다. 특히 지역 시장을 리딩하는 대장 아파트들이 불황에는 굳건한 ‘가격 방어력’을, 호황에는 높은 몸값 상승률을 보인다는 점도 관심을 더하는 요인이다.국토교통부 실거래가에 따르면, 최근 시장상황 속에서도 ‘용지 아이파크’ 전용 100㎡은 지난달 12억원에 손바뀜 돼, 종전 최고가 대비 신고가 기준을 1천만원 높였다. 아울러, ‘문수로 대공원 에일린의 뜰’ 역시 전용 84㎡ 타입이 이달 종전 최고가인 11억 3000만원 대비 7천만원 뛴 12억원에 신고가 거래됐다.이에 연말 연초 분양시장에서, 지역 부동산 시장을 앞에서 이끄는 리딩 브랜드 단지의 후속 단지 공급에 관심이 쏠린다.부산에서는 최근 공급한 ‘써밋 리미티드 남천’, ‘서면 써밋 더뉴’, ‘블랑 써밋 74’ 등을 통해 급격히 오른 분양가 상향 평준화 속에서도 특유의 상품 경쟁력으로 브랜드 파워를 입증한 대우건설이 동래구 안락동 일원에 짓는 ‘동래 푸르지오 에듀포레’가 분양 중이다. 지하 3층 ~ 지상 최고 38층, 12개 동, 총 1,481가구의 대단지 가운데, 조합원분을 제외한 전용면적 74~84㎡ 474가구가 일반 분양물량이다. 지역에서 희소성 높은 브랜드 대단지로, 푸르지오 프리미엄을 갖춰 랜드마크 도약이 확실시되는 단지다.‘동래 푸르지오 에듀포레’는 차별화된 상품성이 강점이다. 랜드마크 외관설계는 물론 조경률 36%에 달하는 대규모 조경설계, 다채로운 커뮤니티, 세대별 전용 지하 창고 등을 선보인다. 내부 평면 또한 주력평형인 전용 84㎡A에 개방감과 채광, 조망을 극대화한 ‘이면 개방형’ 설계와 안방 · 작은방 더블 드레스룸 설계를 적용하는 등 전반적으로 공간 및 수납 효율을 크게 강화했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com