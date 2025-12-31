키뮤스튜디오, 아트토이 IP 세계관 '키뮤니벌스(KIMUNIVERSE)' 공식 런칭

- 네모크루 4종 캐릭터 기반으로 3D 아트토이 피규어 첫 공개

- 발달장애인 아티스트의 작품 활용 영역을 아트토이 상품으로 확대

콘텐츠로 발달장애인과 세상의 경계를 허무는 소셜 스타트업 키뮤스튜디오(대표 남장원)가 특별한 디자이너들의 캐릭터 디자인 IP를 아트토이 피규어 상품으로 확장한 캐릭터 시리즈 '키뮤니벌스(KIMUNIVERSE)'를 공식 런칭했다.'키뮤니벌스'는 특별한 디자이너들의 2D 기반의 원화인 네모크루(NEMO CREW) 시리즈 콘텐츠를 3D 모델링하여 아트토이 피규어 상품으로 확장시킨 캐릭터 시리즈이다. 키뮤의 평면작품의 성공을 3D 아트토이 시장까지 확장시켜 지속가능한 비즈니스 모델을 확보하고, 2030세대를 새로운 아트 소비층으로 확대·편입시키는 것이 그 목적이다.첫 번째 키뮤니벌스는 특별한 디자이너들의 작품인 ▲키 ▲요하네스 ▲로이 ▲밥 네 가지 네모크루 캐릭터를 기반으로 탄생했다. 키뮤니벌스 아트토이는 2D 디자인 스케치의 네모크루 캐릭터들의 얼굴을 단순화하고 기하학적으로 재해석해 바디, 헤어, 의류를 포함한 레고 형태의 피규어로 설계했다. 3D 프린팅 기술을 활용해서 30cm 크기의 캐릭터 키의 피규어가 가장 먼저 출시되었으며, 순차적으로 네모크루 캐릭터들의 피규어가 제작 및 판매될 예정이다. 모자 소품, 교체 표정 등의 커스터마이징 파츠 개발은 물론 대량 양산 체계도 검토 중이다.키뮤스튜디오는 4명의 네모크루 캐릭터를 활용하여 세계관 기반의 확장형 IP를 구축하고, 향후 신규 캐릭터 개발을 통해 키뮤니벌스 세계관을 더욱 확장하고 다양성을 확보해나갈 계획이다. 이미 네모크루 시리즈를 포함한 10건의 지식재산권의 등록 및 키뮤니벌스 상표권 출원을 완료했다.남장원 대표는 "전 세계 아트토이 시장은 반복소비와 팬덤 형성을 통해 연평균 18% 이상 빠르게 성장하는 시장으로 특별한 디자이너의 콘텐츠 IP들을 아트토이로 확장하는 것은 이 새로운 시장에서 새로운 소비층과 연결될 수 있는 중요한 기회"라며, "키뮤니벌스라는 확장형 IP를 통해 특별한 디자이너의 작품의 활용 영역을 더욱 다양한 분야로 넓혀갈 것"이라고 말했다.한편 키뮤스튜디오는 키뮤 아카데미, 아트시그니처, ESG 캠페인, 키뮤 브릿지 등 발달장애인의 교육과 창작, 그리고 기업 협업이 유기적으로 연결되는 창작 생태계를 구축해왔다. 키뮤니벌스는 발달장애인 아티스트의 창작 생태계를 확장해 이들의 작품을 새로운 시장으로 넓히기 위한 전략의 일환이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com