"위너 컴백 기다렸는데"...YG엔터, 초대형 악재

그룹 위너 멤버 송민호가 부실 복무 혐의로 결국 재판에 넘겨졌다.서울서부지검은 12월 30일 송민호를 병역법 위반 혐의로 불구속 기소했다. 송민호가 대체 복무했던 마포주빈편익시설 책임자 이 모 씨 역시 근무 태만 사실을 방조한 혐의로 함께 재판에 넘겨진 상태다.송민호는 2023년 3월부터 사회복무요원으로 근무하며 근무지에 제대로 출근하지 않는 등 병역법을 위반한 혐의를 받아왔다.이와 관련 송민호 소속사 YG엔터테인먼트는 지난해 12월 17일 부실 복무 의혹이 수면 위로 드러나자 "병가 사유는 복무 전부터 받던 치료의 연장이며 그 외 휴가 등은 모두 규정에 맞춰 사용했음을 알려드린다"고 공식입장을 발표했다.소속사를 통해 발표한 공식입장 외에는 침묵을 지키고 있는 송민호는 3차 소환 조사에서 복무 시간 중 근무지를 이탈한 사실을 대체로 인정한 것으로 전해졌다. 사실상 말을 바꾼 셈이다.송민호는 지난해 12월 23일 경찰에 입건됐다. 이후 서울 마포경찰서는 올 5월 송민호를 병역법 위반 혐의로 검찰에 송치했다.부실 복무 의혹이 드러난 후 송민호가 육군 현역으로 재입대해야 한다는 의견이 적지 않지만 현행 병역법상 불가능하다.병역법 제33조는 사회복무요원이 정당한 사유 없이 복무를 이탈한 경우 이탈 일수의 5배 기간을 연장 복무하게끔 하고 있다. 정당한 사유 없이 8일 이상 복무를 이탈한 경우 3년 이하 징역에 처할 수 있다.송민호가 병영법 위반 논란이 되면서 내년 컴백이 기대됐던 위너의 복귀도 불투명해질 수 있다는 우려가 나온다.김정우 기자 enyou@hankyung.com