이른바 '탈서울'을 선택한 인구가 116만명을 넘어선 것으로 집계됐다. 올해 서울 집값 상승률이 19년 만에 가장 높은 수준을 기록한 것이 주된 요인으로 꼽힌다.31일 국가데이터처 국내이동통계에 따르면 올해 초부터 11월까지 서울에서 전출한 인구는 총 116만1887명이었다.이들 중 경기도로 이동한 인구가 전체의 약 20%를 차지했다. 16개 시·도 중 가장 높은 비중이다.전문가들은 서울 집값 급등에 따른 주거비 부담 증가가 인구 이동의 주요 배경이라고 분석한다. 특히 올해 서울 집값 상승률이 19년 만에 최고 수준을 기록하면서, 젠트리피케이션 현상이 주거 이동을 가속화하고 있다는 해석도 나온다.젠트리피케이션은 도심 낙후 지역의 재개발과 정주 환경 개선으로 지역 가치가 상승하는 과정에서, 임대료와 집값 부담을 견디지 못한 기존 저소득층이 다른 지역으로 밀려나는 현상을 뜻한다.한국부동산원에 따르면 이달 22일까지 집계된 올해 서울 집값 상승률은 8.48%로, 2006년 이후 가장 높은 수준이다. 서울과 경기도 간 집값 격차도 역대 최대치로 벌어졌다. 11월 기준 서울 아파트 평균 매매가격은 12억7590만원인 반면, 경기도는 5억5030만원으로 두 지역 간 가격 차이는 7억2560만원에 달했다.부동산 업계에서는 서울 아파트 공급이 제한적인 상황에서 집값 상승 압력이 당분간 이어질 가능성이 크다고 보고 있다. 여기에 광역교통망 확충으로 경기도 거주 여건이 개선되면서 '탈서울' 흐름도 쉽게 꺾이기 어렵다는 전망이 나온다.김정우 기자 enyou@hankyung.com