"이 회사 다니면 부자되겠네"...직원들에게 20억씩 쐈다

오픈AI 직원 4000명에게 주식 기반 보상 진행

1인당 평균 150만 달러

챗GPT 운영사인 오픈AI가 역대 빅테크 기업 중 가장 높은 수준으로 직원들에게 주식 보상을 진행했다.지난 30일(이하 현지시각) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 오픈AI 올해 주식 기반 보상(SBC)은 1인당 평균 150만달러(약 21억6800만원) 정도다. 현재 이 회사는 직원 약 4000명이 소속됐다.오픈AI의 SBC는 구글이 2004년 IPO를 앞두고 2003년 공시했던 주식 보상액보다 7배 이상 높은 수준이다.WSJ는 기업경영정보 분석기관 에퀼라 자료 2025년 치를 분석한 결과 오픈AI 1인당 평균 보상액 150만달러는 주요 18개 빅테크 기업 상장 전년도 직원 평균 보상액보다 약 34배 많다고 보도했다.경쟁사인 마크 저커버그 메타 CEO는 올여름부터 최대 10억달러(약 1조4478억원)에 이르는 보상을 제시했다. 이에 챗GPT 공동 개발자인 셩지아 자오를 포함해 20명 이상 오픈AI 직원이 메타로 이직했다.이같은 주식 보상은 AI 기업들이 수석 연구원과 엔지니어 영입을 위해 막대한 주식 보상 패키지를 제시하는 흐름으로 풀이된다.김정우 기자 enyou@hankyung.com