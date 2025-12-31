장학금 전달, 케이크 만들기, 치매환자 물품 후원 등… 임직원의 자발적 참여로 연말 지역사회에 온기 나눠

12월 30일 서구 치매안심센터에 물품 후원 (오른쪽 박대수 공항철도 사장)

12월 30일 학용품 키트 만들기 활동

공항철도(주)(이하 공항철도)는 크리스마스 및 연말을 맞아 지역사회에 따뜻한 마음을 전하는 사회공헌활동을 시행했다고 31일 밝혔다.공항철도는 지난 11월 한 달 동안 임직원의 걸음 수를 기부로 연계한 '걷기 희망 장학금 사업'을 통해 12월 26일 인천 서구 지역의 취약계층 청소년 10명에게 총 500만 원의 장학금을 전달했다. 12월 24일 크리스마스이브에는 '희망 케이크 만들기' 봉사활동을 통해 케이크 80여 개를 인천 서구 지역아동복지센터, 어르신 요양원 등에 전달했다.30일에는 인천 서구 치매 환자를 위해 1,000만 원 상당의 물품을 서구 치매안심센터에 후원하고, 직원들이 학용품 키트 250개를 만들어 대한적십자사에 지원했으며, 31일에는 미혼모 보호시설과 청소년 보호시설에 각 600만 원의 기부금을 전달했다. 공항철도는 이번 연말 사회공헌활동을 통해 총 3,700만원을 기부했다.꾸준한 사회공헌활동의 결과로 공항철도는 2025년 6월 이웃돕기 유공 인천광역시장 표창을 받았고, 8월에는 사랑의 열매 사회복지공동모금회가 주관하는 나눔명문기업에 전국 650호, 인천지역 60호로 등재됐으며, 12월에는 대한적십자사 회원유공장 명예장을 수여 받았다.박대수 공항철도 사장은 "2025년 한 해 동안 임직원이 다양한 사회공헌활동에 참여하며 성과를 이룰 수 있었다"라며 "2026년에도 임직원 모두가 한마음으로 지역사회와 함께하는 기업으로서 책임을 다하겠다"라고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com