한국타이어 헝가리공장 타이어 기부 프로그램. 사진=한국타이어

한국타이어가 2025년에도 헝가리, 미국, 인도네시아, 중국 등 글로벌 생산기지가 위치한 지역사회와의 긴밀한 유대관계를 바탕으로 수혜자 중심의 나눔을 실천하며 기업의 사회적 가치 창출에 앞장섰다.한국타이어 헝가리 라칼마스 공장의 ‘타이어 기부 프로그램’은 핵심 비즈니스 특성인 ‘이동성(Mobility)’과 연계해 현지 정부 기관, 비영리·자선단체 등에 타이어를 기부해 안전하고 효율적인 활동을 지원하는 사회공헌 프로젝트다.2012년을 시작으로 올해까지 누적 2만8000여 개의 타이어를 기부하며 한국앤컴퍼니그룹 조현범 회장의 ESG 경영철학을 헝가리 지역사회에 널리 확산시켰다.2025년에도 ‘타이어 기부 프로그램’을 통해 현지 정부 기관을 포함한 130여 개 기관 및 단체에 타이어를 기부했다. 주요 인프라 현대화 지원 사업, 취약계층 가정 후원, 청소년 장학 사업 등을 이어가며 헝가리 지역사회와의 신뢰 관계를 굳건히 하고 있다.이러한 노력의 결과 2025년 12월 산업통상부 주최 ‘2025년 해외투자 진출 유공 포상’ 시상식에서 산업통상부장관 표창을, 9월에는 주헝가리 대한민국 대사관으로부터 지역사회공헌상을 수상했다.현지 선진 의료 환경 조성에 대한 노력을 인정받아 7월 헝가리 보건의료인의 날 기념행사에서 ‘성 판탈레온 병원 우수 후원자 상’ 최초 수상 기업으로 선정된 바 있다.한국타이어는 ‘UN 지속가능발전목표(SDGs)’ 기반 CSR 활동을 통해 글로벌 지역사회의 지속가능한 발전에도 기여하고 있다. 한국타이어 인도네시아공장은 2024년부터 ‘깨끗한 물과 위생(SDGs 6)’ 달성을 목표로 브카시 지역에서 수자원 인프라 지원 사업인 ‘워터 펌프 설치 프로젝트’를 전개하고 있다.북미 시장의 전초 기지 미국 테네시공장에서도 다양한 CSR 프로젝트를 펼치고 있다. 올해 5월 테네시공장이 자리한 미국 테네시주 클락스빌 소재 청소년 단체 ‘미들 테네시 소년 소녀 클럽(BGCMT)’ 클락스빌 지부 설립을 위한 후원금 2만 달러를 쾌척해 지역사회 미래를 이끌어 나갈 인재 육성에 힘을 보탰다.‘장애인 미군재향회’와의 파트너십을 통해 일자리 제공, 이동 환경 개선 등을 지원하며 퇴역 군인이 재기할 수 있는 발판도 마련해주고 있다.단일 국가 최다인 3개 생산기지를 보유한 중국에서는 가흥공장, 강소공장, 중경공장이 각각 저소득층 자녀 장학사업, 자선단체 후원 등 지역사회 각계각층에 필요한 사회공헌활동을 펼치고 있다.한국타이어는 글로벌 지역사회와의 긴밀한 소통을 바탕으로 회사의 도움이 필요한 사각지대를 선제적으로 발굴해 수혜자 중심의 나눔 활동을 지속해서 전개해 나갈 계획이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com