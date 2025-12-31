'인터배터리 2023'에서 참관객들이 SK온 부스를 둘러보고 있다. 사진=연합뉴스

SK온이 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)과 경영 환경 변화로 충남 서산 신규 공장 증설을 연기했다.SK온의 모회사인 SK이노베이션은 31일 공시를 통해 SK온 서산 3공장 관련 투자 금액을 기존 1조7534억원에서 9363억9000만원으로 정정했다고 밝혔다.이는 당초 계획된 총투자액을 줄인 것이 아니라 현재까지 집행된 투자 금액을 기준으로 다시 기재한 것이다.이와 함께 투자 종료일을 기존 2025년 12월 31일에서 2026년 12월 31일로 1년 연장했다.SK온 측은 투자 철회가 아닌 순연 개념이라는 입장이다.SK온은 당초 2026년 양산을 목표로 서산 3공장 증설을 추진했으나, 증설 연기에 따라 2027년 전후 가동을 본격화할 전망이다.서산 3공장은 14GWh(기가와트시) 규모로, 전기차 배터리 14만∼16만대를 생산할 수 있는 수준이다.SK온은 서산 3공장 가동 시점에 대해 시장 상황 등을 고려해 전기차 수요 변화에 맞춰 가동 시점을 결정할 계획이다.SK온은 서산에 1공장(1GWh)과 2공장(6GWh)을 가동하고 있으며, 이 가운데 2공장의 3GWh를 에너지저장장치(ESS)용 배터리 생산으로 전환해 수요 변화에 대응할 계획이다.이는 최근 제2차 ESS 중앙계약시장 입찰 물량이 3GWh 규모로 진행되는 등 국내 ESS 시장 확대 흐름과 맞물린 대응으로 해석된다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com