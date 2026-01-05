도파민형 투자에서 세로토닌형 투자로[EDITOR's LETTER]

도파민. 중추신경계에 존재하는 신경 전달 물질 가운데 하나로 성취감뿐 아니라 쾌락에도 관여합니다. 도파민이 쏟아지면 뇌는 각성하고 흥분을 느낍니다.도파민은 2025년 국내 주식시장을 설명할 수 있는 중요한 단어입니다. 그럴 만했습니다. 상반기 조선·방산·원자력 주식의 상승세는 투자자들의 뇌를 자극할 만했습니다. 바통을 이어받은 로봇과 바이오주는 더했습니다. 1년간 3배, 5배 오른 종목이 수두룩했으니까요. 텔레그램과 유튜브에는 투자 관련 콘텐츠가 넘쳐났습니다. ‘급등주, 세력주, 내일 상한가 종목’ 등의 단어는 도파민에 중독된 투자자들을 사로잡았습니다. 실제 거론된 종목이 다음 날 상한가로 직행하는 일도 심심치 않게 일어났습니다.또 하나의 하이라이트는 반도체였습니다. 시가총액 2위 SK하이닉스가 1년간 250% 수익률을 기록했습니다. 삼성전자의 움직임도 도파민을 끌어내기 충분했습니다. 과거 삼성전자가 2%만 올라도 급등이라고 했습니다. 그러나 2025년은 달랐습니다. 12월 삼성전자 주가가 하루에 4% 이상 오른 날이 사흘이나 됐습니다. 이렇게 2025년 주식투자자들 사이에는 도파민이 넘쳐났습니다.이 과정에서 투자 습관이 변한 사람들도 있습니다. 과거에는 좋은 주식을 싸게 사서 기다리는 게 미덕이었습니다. 하지만 많은 이들이 사고 하루이틀 사이에 주가가 오르지 않으면 다른 종목으로 갈아타기를 반복했습니다. 도파민형 투자의 시간이었습니다.하지만 올해는 2025년과는 다를 가능성이 높아 보입니다. 코스피는 작년 4월 2400선에서 연말 4200선까지 쉼 없이 치고 올라왔습니다. 조·방·원, 로봇, 바이오, 우주항공, 반도체 등 주도주의 순환 덕에 웬만한 투자자들은 도파민의 세례를 받을 수 있었습니다.2년 연속 이런 상승을 기대하기는 어렵습니다. 2020년, 2021년에도 비슷했습니다. 상반기까지 주식시장은 도파민이 지배할 가능성이 있습니다. 미국의 금리인하, 로봇·반도체와 관련된 각종 이벤트가 기다리고 있기 때문에 폭발하는 주식이 있을 것입니다. 하지만 축제가 끝난 후 시장은 평정을 되찾았을 때를 대비해야 할 듯합니다. 기다림 끝에 잔잔한 행복을 주는 세로토닌식 투자로 돌아서는 것이 필요하지 않을까 합니다.사람들은 ETF 투자가 지루하다고 합니다. 그러나 실상을 까보면 다릅니다. 2025년 지수에 투자하는 코덱스200의 상승률은 94.2% 달했습니다. 조용한 위너였습니다. 하루하루 급등의 쾌감은 없지만 투자의 원래 목적인 자산 증식에는 유효한 수단이었음을 입증했습니다. 맘 편한 투자는 보너스였습니다. “시장을 사라”는 말은 2026년에도 유효하지 않을까 합니다.인내도 필요합니다. 주식시장의 가장 기본이 되는 격언 가운데 하나는 ‘오르는 시간은 짧고, 떨어지는 시간은 길다’는 것입니다. 주변에는 “사면 떨어지고, 팔면 올라간다”는 사람들이 몇 있습니다. 공통적 특징은 기다리지 못한다는 것입니다. 주식이 오르면 불안해 추격매수를 해서 고가에 사고, 떨어지면 더 실망해서 내던집니다. 매수·매도 모두 ‘인내’란 단어와는 거리가 먼 사람들은 2025년 같은 시장에서도 수익률은 형편없었습니다.인내를 할 수 있는 방법은 무엇일까 생각해봤습니다. 결국은 치밀한 학습과 확신입니다. 어떤 종목이나 업종에 투자할 것인지 치밀한 학습 후 확신을 갖고 투자했다면 기다릴 수 있습니다. 반면 괜찮다는 종목을 듣기만 하면 바로 손이 나가는 투자자들의 뇌에 인내라는 단어가 들어갈 공간은 없습니다.학습이 필요한 이유는 또 있습니다. 기술의 발전은 하루아침에 순위를 뒤바꿔버리는 게 요즘입니다. 챗GPT는 제미나이에 AI 왕좌를 내주는 분위기입니다. 팔란티어는 작년 엔비디아의 세 배가 되는 수익률을 기록했습니다. 한국 시장의 기린아 같았던 2차전지주는 추락 중입니다.이럴 때 필요한 것은 시대의 흐름을 따라갈 줄 아는 지식의 힘밖에 없지 않을까 합니다. 2026년 한경비즈니스 첫 호의 커버스토리 ‘2025 재테크 7가지 질문’을 시작으로 학습의 길을 열어 보면 어떨까요.