SPY 790달러·QQQ 740달러?…20년 만의 ‘최장기 랠리’ 정조준 [2026 재테크-S&P500]

월가의 낙관론

20년 만의 최장기 연승 행진

‘서학개미’ 필승 나침반

SPY·QQQ 시나리오

지난 3년간 미국 증시는 그야말로 광풍의 시대를 통과했다. 팬데믹이 남긴 막대한 유동성 파티와 인공지능(AI)이라는 거대한 파도가 정면으로 맞물리며 S&P500은 2023년과 2024년 각각 20% 이상의 폭발적인 성장을 기록했다. 이어지는 2025년 역시 약 18%의 수익률을 달성하며 전 세계 투자자들에게 ‘불패의 신화’를 각인시켰다. 비록 상승의 기울기는 전년에 비해 다소 완만해졌으나 이는 멈춤이 아닌 강세장의 연속이었다.하지만 2026년의 문턱에서 투자자들은 냉철한 본능적 고민에 빠졌다. 천장을 모르고 치솟는 주가 앞에서 “이제는 도망쳐야 할 때”라는 공포와 “강세장이 계속될 것”이라는 믿음 사이의 갈림길이다.월가의 주요 투자은행들이 내놓은 2026년 S& 500 지수 목표치는 이러한 시장의 의구심을 기대감으로 바꾼다. 2025년 12월 30일 지수가 6896.24포인트로 마감한 가운데 월가는 2026년 말까지 지수가 최소 7100에서 최대 8000선까지 도달할 것으로 내다보고 있다. 이는 전년 대비 약 5%에서 16% 수준의 추가 상승 여력을 의미한다.가장 강력한 낙관론을 펼치는 곳은 모건스탠리와 도이체방크다. 모건스탠리는 시장 친화적인 정책 믹스와 중앙은행(Fed)의 금리인하, 그리고 법인세 감면 혜택이 기업의 현금 흐름을 개선할 것이라고 분석하며 지수 목표가를 7800으로 상향했다. 도이체방크 역시 AI 도입이 가져올 생산성 향상이 시장 심리를 지배하며 월가 최고치 수준인 8000 달성이 가능할 것이라는 장밋빛 전망을 내놨다. JP모간과 UBS, 씨티그룹 등도 7500에서 7700선을 제시하며 완화적인 통화 정책이 지수의 하방을 탄탄하게 지지할 것이라고 보았다.글로벌 리서치 플랫폼 팩트셋(FactSet)이 집계한 산업 애널리스트들의 ‘바텀업’ 목표가는 더욱 뜨겁다. 기업별 목표주가 중앙값을 종합한 S&P500의 평균 목표치는 7968.78에 달하며 특히 정보기술 섹터는 19.8%라는 압도적인 상승 여력을 보였다.특히 흥미로운 점은 최근 6년 중 5년(2019~2024년) 동안 애널리스트들이 실제 시장의 폭발력을 오히려 과소평가했다는 사실이다. 역사적으로 애널리스트들은 연초에 연말 종가를 평균 5.9%가량 과대평가해온 경향이 있으나 최근의 강세장 에너지는 이러한 통계적 편향마저 압도해왔다.만약 보수적인 관점에서 평균 과대평가 폭인 5.9%를 현재의 바텀업 목표치에 적용해 보정하더라도 2026년 예상 종가는 7501.28이 된다. 이는 전년 대비 약 8.7% 높은 수치로 뱅크오브아메리카(7100선)를 제외한 월가의 주류 시각이 여전히 미 증시의 견고한 ‘우상향’에 무게를 두고 있음을 증명한다.이에 블룸버그는 미국 증시가 2026년에 4년 연속 반등해 거의 20년 만에 가장 긴 연승 행진을 기록할 것이라는 낙관적 합의가 자리 잡았다고 전했다.다만 3년 연속 두 자릿수 상승률은 역사적으로 매우 이례적인 성과라는 점을 유의해야 한다. 다우존스 마켓데이터에 따르면 1949년 이후 S&P500 지수가 3년 연속 10% 이상 상승한 경우는 단 네 차례에 불과하다. 역사적으로 이러한 기록 뒤에 오는 해의 평균 상승률은 4.6%에 그쳤다. 이는 1950~2024년 전체 연평균 상승률인 9.5%를 크게 밑도는 수준이다. 특히 AI 테마에 대한 과도한 의존도와 ‘매그니피센트7’이 시가총액의 35%를 차지하는 쏠림 현상은 시장 조정 시 충격을 키울 수 있는 변수로 꼽힌다.만약 도이체방크, 모건스탠리의 장밋빛 전망이 현실화하는 ‘최고 시나리오(상승률 16%)’가 펼쳐진다면 S&P500을 추종하는 ETF SPY는 약 790달러 선까지 거침없이 치솟을 전망이다. 2025년 12월 31일 종가는 684.37달러다. 이는 기업 이익 성장이 주가를 강력하게 견인하는 전형적인 강세장의 연장선이다.JP모간과 UBS가 제시한 ‘평균 시나리오(상승률 11%)’인 중도 낙관론에 따르면 SPY는 약 760달러 선에 안착하며 완만한 우상향 곡선을 그릴 것으로 보인다. 팩트셋의 보수적 보정치인 8.7%를 적용하더라도 744달러 수준의 수익이 기대된다.반면 뱅크오브아메리카의 시각이 적중하는 ‘최저 시나리오(상승률 5%)’의 경우 SPY는 약 719달러 선에서 숨 고르기에 들어갈 가능성이 크다. 비록 상승폭은 둔화되지만 여전히 플러스 성장을 유지한다는 점은 고무적이다.기술주의 심장부인 QQQ는 2025년 말 617.28달러에서 2026년의 여정을 시작한다. 기술 섹터의 압도적인 잠재력이 폭발하는 ‘최고 시나리오(상승률 15% 이상)’가 도래할 경우 QQQ는 710달러를 가뿐히 넘어 730~740달러 선까지 가시권에 두게 된다. 이는 AI 소프트웨어의 수익화가 본격적으로 실적에 반영되는 시나리오다.월가의 기술주 선호 경향을 반영한 ‘평균 시나리오(상승률 13%)’에서는 약 697달러가 목표가가 될 것으로 보이며 이 과정에서 700달러라는 강력한 심리적 저항선을 뚫기 위한 치열한 매수·매도 공방이 예상된다.만약 기술주 쏠림에 대한 피로감이 작용하는 ‘최저 시나리오(상승률 8~10%)’가 전개되더라도 QQQ는 약 666~679달러 선을 지지하며 시장 평균을 상회하는 견고한 성과를 노릴 것으로 분석된다.정채희 기자 poof34@hankyung.com