서울의 한 대형마트에서 장을 보는 시민들. 2025.2.9 사진=연합뉴스

고등어 가격이 가파르게 오르면서밥상 물가 부담을 키우고 있다.1일 한국농수산식품유통공사 집계에 따르면 수입산 염장(대) 고등어 한 손의 평균 소매가격은 작년 12월 1만363원으로 1만원을 넘어섰다.이는 1개월 전인 9828원보다 500원 이상 오른 수준이며 전년 같은 기간(8048원)과 비교하면 2000원 넘게 상승했다.1년새 가격이 28.8% 올랐고 2년 전(6803원)과 비교하면 약 1.5배 뛰었다.수입산 염장(대) 고등어 한 손의 평균 소매가격은 1만836원으로 최근에도 상승세가 이어지고 있다.국내에 수입되는 고등어의 대부분은 노르웨이산으로 현지 어획량 감축과 원·달러 환율 상승에 따른 원화 가치 하락이 수입 단가 상승의 주요 원인으로 꼽힌다.해양수산부 측은 고등어 수입 단가 자체가 20∼30% 올랐다고 설명했다.국산 고등어도 상황은 크게 다르지 않다. 국산 신선 냉장(대) 고등어 한 마리의 지난달 평균 소매가격은 4478원으로 지난달보다 소폭 하락했지만 2년 전과 비교하면 여전히 높은 수준이다.지난해 국산 신선 냉장 고등어 연평균 가격은 4689원으로 전년(4012원)대비 16.9% 상승했다. 어획량이 급감해 예전만큼 흔하게 보기 어려워졌다.국가데이터처(옛 통계청) 소지자물가동향에 따르면 작년 12월 고등어 가격은 전년 동기 대비 11.1%상승했다.고등어와 조기, 갈치 등이 두 자릿수 이상의 상승률을 기록하면서 12월 수산물 물가가 전년 같은 달보다 6.2% 상승했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com