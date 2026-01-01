[속보]이재명 대통령 국정수행 ‘잘해’ 52.9%

이재명 대통령이 국정수행을 잘하고 있다고 보는 응답이 52.9%라는 여론조사 결과가 1일 나왔다.뉴시스가 여론조사 업체 에이스리서치에 의뢰해 지난달 28~30일 전국 만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 이 대통령 국정수행에 대한 평가를 조사한 결과, 52.9%가 '잘하고 있다', 44.1%가 '못하고 있다'고 응답했다. 3.0%는 '잘 모르겠다'고 했다.'매우 잘하고 있다'는 43.4%, '다소 잘하고 있다'는 9.5%로 집계됐다. 반면 '매우 잘못하고 있다'는 33.2%, '잘 못하고 있다'는 10.9%였다.연령별 긍정 평가 응답률은 50대 59.4%, 40대 58.9%, 60대 57.4%, 70대 이상 50.5%, 30대 44.9%, 20대 42.8% 순으로 나타났다.반면 부정 평가 응답률은 20대 56.0%, 30대 55.1%, 40대 40.6%, 60대 40.1%, 70대 이상 38.9%, 50대 37.4%순이었다.이번 조사는 ARS 조사 100% 방식을 활용했다. 응답률은 2.0%(1002명), 표본오차는 신뢰수준 95%에 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.김정우 기자 enyou@hankyung.com