사진=연합뉴스

국민의힘 소속 유승민 전 의원이 지난해 더불어민주당 쪽의 국무총리직 제안을 수차례 거절했다는 사실을 알렸다. 이재명 당시 민주당 대선 후보의 연락에도 응답하지 않았다고 전했다.유 전 의원은 1일 시비에스(CBS) 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 나와 “(지난해) 2월 민주당 모 의원이 저한테 ‘이재명 (당시) 대표가 집권을 하면 국무총리를 맡아 달라고 전달하라 했다’고 저한테 얘기를 했다”며 “바로 그 자리에서 ‘그럴 생각이 전혀 없다. 이 대표에게 전해라’라고 얘기를 했다”고 밝혔다.그는 지난해 5월 초에는 당시 의원이었던 김민석 국무총리가 여러번 연락을 했지만 답을 하지 않았다고 했다. 그는 김 총리의 전화를 받지 않자 그 다음날 “이재명 후보에게 전화가 여러 통이 오고 ‘문자도 이재명입니다. 꼭 통화하길 바랍니다’ 문자가 남아있었다”며 “제가 무슨 뜻인지 대충 짐작을 해서 괜히 오해받기 싫고, 이미 제 뜻은 확실하게 전달했기 때문에 일절 답을 안 하고 전화 안 받았다”고 유 전 의원은 말했다.유 전 의원은 “제가 생각이 다른데, 어떻게 생각이 다른 사람하고 일을 하나. 이 대통령 밑에 총리 자리가 뭐가 탐이 나서 그걸 하겠나”라며 “생각이 같아야 일을 하고, 사람이 철학과 소신을 버려서까지 욕심 낼 자리도 아니라 안 했다”고 말했다. 그는 “임명직을 할 생각이 없다”고도 선을 그었다김정우 기자 enyou@hankyung.com