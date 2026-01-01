이혜훈 기획예산처 장관 후보자(뉴스1)

이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 국민의힘 출신 이혜훈 전 의원이 과거 국회의원 시절 보좌진 인턴 직원에게 갑질과 폭언을 했다는 의혹이 1일 제기됐다.앞서 한 매체는 2017년 당시 바른정당 의원이던 이 후보자가 자신의 이름이 언급된 언론 기사를 보고하지 않았다는 이유로 인턴 직원을 질책하는 통화 녹취를 보도했다.해당 녹취에는 이 후보자가 해당 직원에게 '대한민국 말 못 알아듣느냐', '너 아이큐가 한자리냐', '내가 정말 널 죽였으면 좋겠다' 등 폭언이 담겼다.해당 직원은 사안이 발생한 후 보름 만에 의원실을 그만둔 것으로 전해졌다.국민의힘은 이 폭로를 계기로 본격적으로 낙마 공세에 돌입했다.앞서 국민의힘은 이 후보자를 '배신자'로 규정하고 이 후보자와 관련된 의혹과 제보를 수집하는 등 인사청문회에서의 송곳 검증을 예고한 바 있다.이날 SBS 라디오에 출연한 양향자 최고위원은 해당 녹취에 대해 "익히 듣고 있었던 얘기들이라 놀랄 것은 없었다"고 말했다.그러면서 "국회의원과 보좌관 사이는 투명해서 다 알려진다고 보면 된다. 의원의 인성과 자질, 품성이 다 드러나기 때문에 숨길 수 없는 일"이라며 "국민 감정의 분노 게이지를 굉장히 높일 것"이라고 했다.그는 '지명 철회되거나 인사청문회를 통과하지 못할 것으로 보느냐'는 질문엔 "여론의 상황을 봐야겠지만 지금 상황에서는 어렵다고 본다"고 답했다.주진우 의원도 페이스북에 글을 올려 해당 보도를 거론하며 "즉시 병원 가서 치료받아야 할 사람을 어떻게 장관으로 시키느냐"며 "이혜훈의 모멸감 주는 갑질은 민주당 DNA와 딱 맞는다"고 비꼬았다.장동혁 대표는 지난달 30일 "이 후보자가 그간 행동과 말로 한 것들이 있다. 이미 여러 제보가 들어오고 있다"며 "인사청문회에서 철저히 검증하겠다"고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com