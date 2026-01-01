사진=한경DB

챗GPT 개발사 오픈AI가 빅테크 역사상 유례없는 수준의 주식 보상을 직원들에게 지급한 것으로 나타났다.인공지능(AI)인재 확보 경쟁이 격화되는 가운데 과도한 보상 정책이 장기적으로 기존 주주 가치 훼손으로 이어질 수 있다는 지적도 나온다.1일 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 직원 약 4000명인 오픈AI의 올해 주식 기반 보상(SBC)은 직원 1인당 평균 150만 달러(약 21억7000만원)에 달한다.이는 인플레이션을 감안하더라도 2000년 이후 상장한 주요 18개 거대 테크 기업이 기업공개(이하 IPO) 직전에 지급한 평균 주식 보상액보다 34배 많은 수치다.오픈 AI의 주식 보상 규모는 역대 최고 수준으로 평가받는 구글의 사례를 훨씬 웃돈다. 구굴이 2004년 IPO를 앞두고 2003년에 공시한 직원 주식 보상액과 비교해도 7배 이상 많다.매출액 대비 보상 비중 역시 압도적이다. 데이터 분석 업체 에퀼라에 따르면 오픈AI는 연 매출의 46.2%를 주식 보상으로 지급하고 있다.이는 알파벳(14.6%)과 메타(5.9%)는 물론 팔란티어(32.6%)보다도 높은 수치다.WSJ는 오픈AI가 이 같은 파격적인 보상 정책을 통해 핵심 AI인재의 이탈을 막으려는 의도가 크다고 분석했다.경쟁사인 메타는 올해 ‘초지능’ 개발을 선언하며 올여름부터 최대 10억달러(약 1조4490억원)에 이르는 보상을 제시하는 등 공격적인 인재 영입에 나섰다. 이 과정에서 챗GPT 공동 개발자인 자오셩쟈를 포함해 포함해 20명 이상의 오픈AI 인력이 메타로 이동했다.오픈AI 주식 보상 규모는 확대될 전망이다. 시장에서는 2030년까지 매년 약 30억달러(약 4조3000억원)씩 주식 보상 비용이 늘어날 가능성도 거론되고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com