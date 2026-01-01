2025년 국내 증시 폐장일인 30일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 증시 종가가 표시되고 있다. 사진=한국경제신문

지난해 코스피가 고공행진해 최초로 '사천피' 고지에 안착했지만, 개인은 역대 최대 규모로 순매도한 것으로 나타났다.1일 한국거래소에 따르면 개인 투자자들은 지난해 코스피 시장에서 26조3670억원어치 순매도한 것으로 집계됐다.연간 개인 코스피 순매도액 역대 1위 기록이다. 직전까지 개인의 최대 순매도액은 지난 2012년의 15조5천500억원이었다.지난해 75.6% 오른 코스피는 주요 20개국(G20) 증시 중 상승률 1위 기록을 냈는데 개인은 이를 차익 실현 기회로 여겼다는 분석이 나온다.같은 기간 외국인 투자자도 4조6550억원어치 매도 우위를 보였다. 상반기 국내 정치 상황이 불확실했던데다 미국 트럼프 정부의 관세 우려 여파에 대거 매도한 것으로 풀이된다.반면 기관은 코스피 시장에서 19조6930억원 순매수해 기관 코스피 순매수액 중 역대 두 번째로 많았다.역대 1위는 지난 2008년 기록한 23조2576억원인데, 당시 글로벌 금융위기로 증시가 휘청였다.지난해 투자자별 수익률은 외국인이 가장 높았다.외국인이 순매수한 상위 10개 종목의 평균 수익률은 201.6%를 나타냈다. 같은 기간 개인 순매수 상위 10개 종목 평균 수익률(88.0%)의 2.3배다. 기관 수익률 역시 132.3%로 개인보다 높았다.종목별로 보면 외국인은 삼성전자를 가장 많이 담은 것으로 집계됐다. 지난해 외국인의 삼성전자 순매수액은 9조5600억원에 달했다. 이어 한국전력(1조4900억원), 카카오(9420억원), 한화에어로스페이스(9070억원) 등 순이다.개인은 네이버(3조3550억원)를 가장 많이 담았다. 다음으로 SK하이닉스(2조1460억원), 삼성SDI(1조8170억원), 한화오션(1조2370억원), 두산에너빌리티(8890억원) 등으로 순매수 규모가 컸다.기관의 지난해 순매수 1위와 2위는 SK하이닉스와 삼성전자였다. 순매수 규모는 SK하이닉스(5조4250억원)가 삼성전자(2조7520억원)의 2배에 달했다. 다음으로 KB금융(1조7020억원), 신한지주(1조3730억원) 등이 뒤를 이었다.김정우 기자 enyou@hankyung.com