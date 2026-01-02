새해 첫날 벌어진 '참극'...40명 사망

스위스 알프스의 스키 휴양지에 위치한 술집에서 화재가 발생한 가운데 사망자는 약 40명이며 부상자는 115명으로 집계됐다고 현지 경찰이 1일(현지시간) 밝혔다.프레데릭 지슬레 발레주 경찰청장은 기자회견에서 "부상자 중 다수가 중상"이라며 이렇게 밝혔다고 AFP·AP 통신과 BBC 방송이 전했다. 앞서 현지 당국은 사망자를 수십 명이라고만 전한 바 있다.유명 스키 휴양지인 발레주 크랑 몽타나의 술집 '르 콘스텔라시옹'에 이날 새벽 1시 30분께 새해맞이를 하려는 인파가 몰린 가운데 화재가 발생했다. 순식간에 불이 번진데다 출입로가 좁아 대피가 어려웠던 것으로 보인다.희생자 중 미성년자가 있었는지 질문에 스테판 강제 발레주 안전·기관·체육장관은 즉답을 피했지만 "새해 전야에 (술집에) 축제 분위기를 즐기던 젊은이 다수가 있었다"고 말했다.처음 보도에서는 폭발이 화재 원인이라고 주로 언급됐지만, 당국은 폭발로 화재가 발생한 것은 아니라고 본다고 BBC 방송은 짚었다. 베아트리스 피유 발레주 검찰총장이 화재 원인으로 여러 가지 가설이 제시됐으며 현재로선 일반적인 화재가 큰불로 번졌다는 가설이 유력하다고 말했기 때문이다.목격자들은 샴페인에 달린 폭죽 또는 양초의 불꽃이 술집 천장에 붙어 불이 시작됐다 말했다고 외신들이 전했다. 피유 총장은 관련 질문에 수사 중이라 확인할 수 없다고만 답했다.기 파르믈랭 스위스 대통령은 기자회견에서 "우리나라가 겪은 최악의 참사 중 하나"라며 애도했다. 파르믈랭 대통령은 닷새간 조기를 게양할 것이라고 밝혔다.김정우 기자 enyou@hankyung.com