2일 여론조사기관 엠브레인퍼블릭이 뉴스1 의뢰로 지난해 12월 26~27일 서울시에 거주하는 만 18세 이상 남녀 803명을 대상으로 실시한 조사에 따르면 지방선거에서 “현 정부를 견제하기 위해 야당 후보가 많이 당선돼야 한다”는 응답은 47%로 나타났다.
“현 정부를 지원하기 위해 여당 후보가 많이 당선돼야 한다”는 응답은 45%로, 정부 견제론과 2%포인트(p) 차이로 집계됐다. ‘잘 모르겠다/무응답’은 8%로 기록됐다.
오 시장의 서울시장 시정 운영을 두고는 ‘부정 응답’(잘못하는 편이다+매우 잘못하고 있다)이 57%로 나타났다. ‘긍정 응답’(매우 잘하고 있다+잘하는 편이다)은 33%였다. 한강 버스와 종묘 주변 재개발 계획에 대해서도 반대 여론이 각각 67%, 63%로 과반을 보였다.
서울시민은 관심 공약 분야에 대한 질문에서 37%가 “부동산 및 주거 정책”이라고 응답했다.
이번 조사는 구조화된 설문지를 이용한 무선전화 면접조사로 진행했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 응답률은 10.1%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지