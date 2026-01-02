사진=연합뉴스

6·3 지방선거를 앞둔 가운데 오세훈 서울시장에 대해 서울 시민들의 부정적 평가가 높지만, 이재명 정부에 대한 견제를 위해 야당 후보가 시장에 선출되어야 한다는 여론이 높다는 조사 결과가 나왔다.2일 여론조사기관 엠브레인퍼블릭이 뉴스1 의뢰로 지난해 12월 26~27일 서울시에 거주하는 만 18세 이상 남녀 803명을 대상으로 실시한 조사에 따르면 지방선거에서 “현 정부를 견제하기 위해 야당 후보가 많이 당선돼야 한다”는 응답은 47%로 나타났다.“현 정부를 지원하기 위해 여당 후보가 많이 당선돼야 한다”는 응답은 45%로, 정부 견제론과 2%포인트(p) 차이로 집계됐다. ‘잘 모르겠다/무응답’은 8%로 기록됐다.오 시장의 서울시장 시정 운영을 두고는 ‘부정 응답’(잘못하는 편이다+매우 잘못하고 있다)이 57%로 나타났다. ‘긍정 응답’(매우 잘하고 있다+잘하는 편이다)은 33%였다. 한강 버스와 종묘 주변 재개발 계획에 대해서도 반대 여론이 각각 67%, 63%로 과반을 보였다.서울시민은 관심 공약 분야에 대한 질문에서 37%가 “부동산 및 주거 정책”이라고 응답했다.이번 조사는 구조화된 설문지를 이용한 무선전화 면접조사로 진행했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 응답률은 10.1%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.김정우 기자 enyou@hankyung.com