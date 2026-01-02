이재명 대통령이 30일 서울 청와대 세종실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다 (청와대사진기자단)

이재명 대통령의 국정 운영 지지율이 55.8%라는 여론조사 결과가 2일 나왔다.미디어토마토의 여론조사 결과에 따르면, '이재명 대통령의 국정 운영에 대해 어떻게 생각하는지' 묻는 질문에 전체 응답자의 55.8%는 긍정 평가('매우 잘하고 있다' 41.1%, '대체로 잘하고 있다' 14.7%)고 답했다. 부정 평가는 40.0%('매우 못하고 있다' 10.5%, '대체로 못하고 있다' 29.5%), '잘 모르겠다'는 4.2%였다.2주 전과 비교해 이 대통령의 국정 운영에 대한 긍정 평가는 55.9%에서 55.8%로 0.1%포인트(p) 줄어들었고, 부정 평가도 39.8%에서 40.0%로 0.2%p 올랐다.정당 지지율은 더불어민주당 42.0%, 국민의힘 23.7%로 나타났다.이밖에 개혁신당 5.1%, 조국혁신당 4.7%, 진보당 1.7%로 나왔다. 그 외 다른 정당 4.2%, '지지 정당 없음' 17.0%, '잘 모름' 1.8%다.이번 조사는 뉴스토마토 의뢰로 지난달 29일부터 30일까지 이틀간 만 18세 이상 전국 성인남녀 1033명을 대상으로 실시됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.0%p다. ARS(RDD) 무선전화 방식으로 진행됐으며, 응답률은 1.7%. 자세한 내용은 중앙선거관리위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com