“성난 민심 달랠 수 있을까” 국토부, 주택공급 추진본부 가동

김윤덕 국토교통부 장관 사진=연합뉴스

국민 주거 안정을 책임지는 주택공급 컨트롤타워 ‘주택공급추진본부’가 본격 가동된다.2일 국토교통부(이하 국토부)에 따르면 이날 오전 정부 세종청사에서 주택공급 전담조직인 주택공급추진본부(이하 공급본부)의 출범식을 개최하고 정부 주택공급의 패러다임을 ‘계획’에서 ‘실행’으로 전환한다고 밝혔다.출범식에는 김윤덕 장관과 초대 주택공급추진본부장, 주택토지실장 등 주택 정책을 관할하는 실․국장 뿐만 아니라 주택공급의 주축인 4대 공공기관 기관장이 함께 참석해 수도권 135만호 공급 목표 달성을 포함한 주택공급 확대에 공동 대응해 나가기로 뜻을 모았다.공급본부는 21년째 임시조직으로 운영돼 온 국장급 조직인공공주택추진단을 중심으로 택지 개발(공공주택추진단), 민간 정비사업(주택정책관), 노후 계획도시 재정비(도정비기획단) 등 국토부 내 분산된 주택공급 기능을 하나로 모아 만든 실장급 주택공급 전담 조직이다.공급본부는 국민 주거안정 실현을 최우선 목표로, 공급주체(공공․민간)와 공급유형(택지․도심공급․정비)을 모두 아울러 공급 정책의 기획부터 실행, 관리까지 공급의 모든 과정을 책임지는 컨트롤타워 역할을 수행한다.공공 부문 공급을 주도하는 주택공급정책관(6과)과 민간 부문 공급을 관리․지원하는 주택정비정책관(3과) 등 2정책관 9과 체제로 운영된다.김윤덕 장관은 이날 출범식에서 “정부가 수도권 135만 호를 포함해 주택공급 확대를 추진해 왔지만 국민들께서 체감하시는 주거 여건이 아직 충분하지 않다”며 “국민이 원하는 주택을 더 신속하고 안정적으로 공급하는 것이 공급본부의 목표”라고 강조할 예정이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com