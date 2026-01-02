AI 코딩밸리, 2026년 새해 응원 이벤트 프로모션 진행

유리프트(대표 이비호)가 운영하는 AI 학습 앱 'AI 코딩밸리'가 2026년 새해를 맞아 '새해 응원 이벤트' 특별 프로모션을 진행한다.1월 1일부터 31일까지 진행되는 이벤트는 AI 학습에 도전하는 이들을 위해 기획됐으며, ‘마스터패키지365’ 구매자들을 대상으로 다양한 혜택을 제공한다. 주요 혜택으로는 55가지 AI 툴의 실전 활용법이 담긴 'AI 서비스 대백과'와 ‘60일 추가 이용권’이 있으며, 더블할인 혜택과 함께 기간 한정 굿즈도 제공된다.AI 코딩밸리는 새해 프로모션의 일환으로 지난 12월, 전속모델 배우 윤가이와 함께 'AI 챗GPT 편' 홍보영상을 비롯해 학습 가이드 영상, 온라인 광고 등 다양한 콘텐츠 촬영을 완료했다.이번 촬영에서 윤가이는 기획자, 디자이너, 개발자, 마케터 등 챗GPT를 활용하는 다양한 직군으로 변신하며 캐릭터 소화력을 유감없이 발휘했다. 극 중 기획자로서 타겟별 페이지를 기획하고, 디자이너로서는 눈길을 사로잡는 결과물을 만든다. 또 개발자로서 AI로 코드를 작성하며, 마케터로서는 광고 문구를 작성한다. 윤가이는 각 직무별 AI를 활용하는 모습을 통해, 이제 AI가 직장인의 필수 업무 도구임을 생동감 있게 표현했다.AI 코딩밸리는 챗GPT, Gemini(제미나이), Claude(클로드) 등 최신 AI 툴의 실전 활용법을 시간과 장소에 구애받지 않고, 10분 정도의 짧은 강의를 통해 학습할 수 있는 앱 서비스다. 특히 AI 업무 자동화, AI 마케팅, AI 바이브 코딩 등 실무에 바로 활용할 수 있는 다양한 학습 코스들을 제공하는 것이 특징이다.학습 효과를 높이기 위해 차별화된 시스템도 갖췄다. 국내 최초 AI 학습드라마를 도입해 일상 속 에피소드로 AI 개념과 실전 노하우를 효과적으로 전달한다. 또 풍부한 시각효과로 쉽게 이해되는 강의와 별도 프로그램 설치 없이도 바로 실행 가능한 AI 모바일 실습을 제공하고 있다.이비호 대표는 "AI는 이제 선택이 아닌 필수 역량"이라며 "2026년 새해를 맞아 AI 활용 역량을 키워 각자의 목표를 달성하는 한 해가 되길 응원한다"고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com